LIVE Golf | PGA Championship 2019 in DIRETTA | 1° giro | partiti Francesco Molinari e Tiger

LIVE Golf - PGA Championship 2019 in DIRETTA : 1° giro - Francesco Molinari e Tiger Woods cominciano insieme! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo giro del PGA Championship 2019 a Bethpage Black, secondo Major di quest’annata di Golf. Per la prima volta il mitico, difficile e temuto Black Course ospita questo torneo, che è stato spostato da agosto a maggio per farlo coincidere con la settimana che precede il Memorial Day negli Stati Uniti. Questo cambiamento ha reso gli US Open il terzo Major e l’Open Championship il quarto. ...

Golf : derby LIVErpool-Everton su green : ANSA, - ROMA, 02 MAG - Nella Pro-Am show del British Masters, 9-12 maggio, derby sul green tra ex bandiere di Liverpool ed Everton, con l' "intrusione" di altri fuoriclasse inglesi come Alan Shearer. ...

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : Tiger Woods Green Jacket 14 anni dopo! 5° Molinari : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto e ultimo giro dell'Augusta Masters 2019, primo Major della stagione Golfistica che si svolge come da tradizione presso il National Golf Club di Augusta, in Georgia (Stati Uniti). L'appuntamento è doppiamente imperdibile per la presenza in testa alla classifica di Francesco Molinari. Il giocatore italiano ha dimostrato una condizione straordinaria sino a questo momento,

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : Tiger Woods solo al comando - crolla Francesco Molinari

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : 6 in un colpo a 4 buche dalla fine

Golf - Masters LIVE : Cantlay supera Molinari - 3° con Woods : BUCA 13 - Patrick Cantlay si prende il comando scendendo a -12 con un eagle alla buca 15. Il 27enne statunitense sta facendo un ultimo giro clamoroso: ad ora è 6 colpi sotto il par. Schauffle lo ...

Golf - Masters LIVE : Molinari raggiunto da Woods e Schauffle : BUCA 12 - Chicco finisce subito in acqua. Finisce per perdere due colpi e scende a -11: è sempre al comando, ma ora condivide il primo posto con Woods, par alla 12, e Schauffle, che raggiunge i due ...

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : doppio bogey di Molinari - in tre al comando

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : finale palpitante - Francesco Molinari a +2 su Tiger Woods

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : ultimo giro - Francesco Molinari sempre in testa con un colpo di vantaggio su Tiger Woods. Finau e Koepka a -11

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : ultimo giro - Francesco Molinari e Tiger Woods separati da un solo colpo

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : ultimo giro - Francesco Molinari con tre colpi di vantaggio su Woods - Koepka e Finau

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : ultimo giro - Francesco Molinari torna con due colpi di vantaggio su Woods - Koepka e Finau

LIVE Golf - Masters Augusta 2019 in DIRETTA : ultimo giro - Tiger Woods si avvicina a Francesco Molinari. Fra i due c'è un solo colpo di differenza