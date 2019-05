LIVE Fognini-Albot | Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | 2-3 e break per il moldavo

oasport

(Di giovedì 16 maggio 2019) Buongiorno e bentrovati alladel match valido per il secondo turno deglid’Italiadi tennis tra Fabioe ilRadu. La sfida, che sarebbe dovuta andare in scena ieri, è stata rinviata ad oggi a causa della pioggia battente che non ha dato tregua agli organizzatori. Sul Pietrangeli, dunque, nel terzo match in programma, Fabio andrà a caccia degli ottavi di finale in una giornata di pura follia tennistica nella quale vedremo nello stesso giorno il doppio turno. Si prospetta una maratona di tennis e il ligure, eventualmente, sarà costretto ad tour de force non indifferente. La sfida contronon è banale e il bilancio dei precedenti è sull’1-1. Tuttavia questa sarà la prima volta sulla terra rossa e dunque i riferimenti cambieranno. Il giocatore di Arma di Taggia viene dal successo a Montecarlo e sta esprimendo il suo ...

