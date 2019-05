LIVE Cecchinato-Kohlschreiber | Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | 3-6 3-6

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : In campo Fognini e Berrettini - fuori Sinner e Cecchinato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Cecchinato-Kohlschreiber - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : una battaglia di talento alla caccia del pass per sfidare Djokovic in serata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra il nostro Marco Cecchinato e il tedesco Philipp Kohlschreiber; dopo un giorno e mezzo di maltempo incessante si può quindi finalmente tornare a giocare al Foro Italico e i numerosi appassionati potranno godere di un giovedì ricchissimo d’azione, con oltre cinquanta partite in programma tra singoli e ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. Piove sul Centrale - sospesa Svitolina-Azarenka - si allunga l’attesa per Marco Cecchinato! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. Berrettini compie l’impresa ed elimina Zverev! Attesa per Marco Cecchinato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...

LIVE Cecchinato-Kohlschreiber - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : il siciliano vuole regalarsi gli ottavi e Djokovic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marco Cecchinato-Philipp Kohlschreiber, sfida valevole per secondo turno del tabellone maschile agli Internazionali d’Italia 2019. In palio un posto negli ottavi di finale, con ogni probabilità, contro Novak Djokovic. Cecchinato cerca i suoi primi ottavi della carriera al Foro Italico e lo deve fare sfidando un avversario sicuramente ostico come il tedesco Kohlschreiber, numero 56 della ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Fognini batte Tsonga! Bene anche Cecchinato - eliminata Paolini : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fognini-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...

