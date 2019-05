Libia | Conte | “Ad Haftar abbiamo espresso preoccupazione Chiesto cessate il fuoco e

Libia : in corso incontra fra Conte e Haftar a Palazzo Chigi : È in corso da circa un'ora a Palazzo Chigi un incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il generale libico Haftar , uomo forte della Cirenaica.

Libia - incontro a Palazzo Chigi tra il premier Conte e il generale libico Haftar : incontro tra il premier Giuseppe Conte ed il generale libico Khalifa Haftar a Roma per parlare della situazione in Libia , dopo l’avvio dell’offensiva contro Tripoli lanciata dall’uomo forte della Cirenaica il 4 aprile scorso. Il faccia a faccia si tiene a Palazzo Chigi . Il 7 maggio scorso era stato proprio Conte ad anticipare la possibilità di vedere Haftar , dopo aver ricevuto il premier del governo di accordo nazionale Fayez Al Sarraj. La ...

Libia - Serraj a Roma incontra Conte 'Aiutateci a fermare l aggressione di Haftar' : Il problema però è che nessuno dei libici per il momento sembra interessato a una tregua: Haftar perché se interrompe il suo assalto entra in crisi politica assai profonda. E Serraj perché se accetta ...

Libia - anche durante il Ramadam continua battaglia per Tripoli. Domani Serraj da Conte : Nonostante l'inizio del Ramadan e un appello dell'Onu per una tregua umanitaria di almeno una settimana, il generale Khalifa Haftar ha spronato i suoi soldati a proseguire la battaglia per la conquista di Tripoli. In un comunicato letto ieri sera in tv da un portavoce dell'Esercito nazionale libico di cui e' comandante generale, Haftar ha chiesto a militari e soldati "di proseguire la battaglia della lotta contro il terrorismo", riporta il sito ...