Lazio con la Coppa Italia arriva anche l’Europa League : cosa cambia per le altre [DETTAGLI] : Con la vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio, cambiano gli scenari anche per quanto riguarda la qualificazione in Europa League. Tra gli spettatori interessati alla finale di ieri tra i biancocelesti e l’Atalanta c’erano sicuramente anche i club impegnati nella lotta per l’Europa: Inter, Milan, Roma e Torino. Con l’alzata del trofeo da parte della squadra di Simone Inzaghi cambia la situazione anche per ...

Scontri Atalanta-Lazio - la sindaca Raggi : “pronta delibera hooligan” : ”Spesso le occasioni del calcio sono sfruttate da delinquenti per creare disordini in città. Proprio per questo è ormai pronta una delibera, sulla quale stiamo lavorando da tempo per chiedere alle grandi società di calcio di contribuire con una parte dei loro guadagni al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza durante questi eventi. Credo sia giusto che chi dal calcio riesce ad avere grandi guadagni contribuisca ...

Finale coppa Italia : scontri tra ultrà e Polizia prima di Atalanta-Lazio : Roma – scontri tra tifosi e forze dell’ordine, con idranti in azione e lacrimogeni nei pressi di Ponte Milvio, a largo Maresciallo Diaz. Dagli ultras un fitto lancio di bottiglie verso gli agenti in tenuta antisommossa. Diversi i petardi esplosi. Una macchina della Polizia di Roma Capitale incediata nei pressi dello stadio Olimpico. Questo il primo bilancio dei danni degli scontri tra gli uomini del Reparto Mobile della Polizia e ...

CorSera su Lazio-Atalanta : Anche Mihajlovic coinvolto negli scontri a Ponte Milvio : Si è visto davvero di tutti ieri all’esterno dello stadio Olimpico a Roma, scene che nulla hanno a che fare con lo sport, scene che si sperava di non vedere. Anche l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, tifoso della Lazio, è stato coinvolgo negli scontri, mentre camminava per andare nei pressi di Ponte Milvio tra scontri e bombe carta, un giovane si è scagliato al grido “Zingaro”. Il tecnico ha preso il ragazzo di ...

Le notizie del giorno – La nuova Serie C - scontri tifosi Lazio-Polizia e le ultime su vicenda Allegri-Juve : LO SPETTACOLO DEL GIRONE C DI Serie C – Serie C o B2? Da un po’ di anni ci si domanda questo. Non tanto in termini tecnici infatti, quanto per le piazze che vi partecipano, il girone meridionale di terza Serie negli ultimi periodi non avrebbe nulla da invidiare alla B. Città storiche, che in passato hanno calcato palcoscenici importanti e che si ritrovano adesso invischiate nelle “sabbie mobili” della Lega Pro, chi ...

Trionfo Lazio in Coppa Italia. Atalanta ko nel finale con reti di Milinkovic-Savic e Correa : La Lazio batte 2-0 l’Atalanta è vince la Coppa Italia davanti a 55 mila spettatori, 24 mila dei quali di fede atalantina. Decidono le reti di Milinkovic-Savic e di Correa in piena zona Cesarini, dopo una partita equilibrata, giocata per lunghi tratti sotto la pioggia che non ha regalato troppe emozioni....

“Settebello” Lazio - Milinkovic e Correa colorano di biancoceleste la Coppa Italia : Atalanta irriconoscibile : Lazio vittoriosa nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini: Milinkovic-Savic e Correa decidono l’incontro, Inzaghi può esultare Lazio ed Atalanta si sono date battaglia questa sera allo stadio Olimpico, cercando di far dimenticare gli scontri pessimi avvenuti al di fuori dello stadio. La tensione per l’assegnazione della Coppa Italia era davvero sensibile questa sera, tanto che le due squadre non sono ...

Le foto degli scontri tra i tifosi della Lazio e la polizia a Roma : Due agenti sono stati feriti, cinque ultras sono stati arrestati prima della finale di Coppa Italia all'Olimpico

Scontri Lazio-Atalanta - interviene Salvini : “condanne esemplari per questi teppisti” : Lazio-Atalanta, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha parlato a seguito degli Scontri al di fuori dello stadio Olimpico ”Ringrazio i 20mila donne e uomini in divisa che stanno lavorando per la sicurezza della partita Lazio-Atalanta. Auspico ci siano condanne esemplari per i pochi teppisti fermati fino ad ora con bombe carta, petardi, un coltello e fumogeni (con cui hanno dato fuoco a un’auto dei vigili). Questa gente ...

Atalanta-Lazio - scontri tra polizia e tifosi A fuoco auto dei vigili Foto|Diretta video : Ponte Milvio, fumogeni e assalti alle forze dell’ordine: un agente della polizia municipale ferito, cariche della polizia contro gli ultrà, 20 fermati