L’Arabia Saudita ha bombardato Sana’a | in Yemen | e ucciso almeno 6 persone

L’Arabia Saudita ha giustiziato 37 persone : una è stata crocifissa : Trentasette persone sono state giustiziate in Arabia Saudita dopo essere state condannate per terrorismo, dopo la morte, una è stata crocifissa e il suo corpo è stato esposto per ore al pubblico. Gli imputati sono stati giudicati colpevoli di aver "adottato un pensiero estremista", e per aver "appoggiato il terrorismo e formato cellule per colpire e destabilizzare il Paese". Secondo Amnesty International, nell'elenco dei 37 ...

Invasione di cavallette in Iran : L’Arabia Saudita “non ha fatto nulla per fermarla” : Un’Invasione di cavallette nella Penisola Arabica si sta diffondendo in Iran: secondo il direttore di un dipartimento dell’organizzazione agricola di Hormozgan il Paese sta affrontando il peggior attacco degli ultimi 40 anni. Nelle ultime 10 settimane diversi sciami sono giunti dall’Arabia Saudita, alcuni dei quali sono penetrati nei terreni agricoli della provincia fino a 200 km dalla costa. Gli insetti seguono i venti freschi e umidi e le ...

Sconvolgente invasione di cavallette dalL’Arabia Saudita in Iran : la peggiore degli ultimi 40 anni [VIDEO] : Un’invasione di cavallette nella Penisola Arabica si sta diffondendo in Iran, minacciando le coltivazioni e la sicurezza alimentare in ampie aree della provincia costiera di Hormozgan. Il direttore di un dipartimento dell’organizzazione agricola di Hormozgan ha dichiarato che l’Iran sta affrontando il peggior attacco di cavallette degli ultimi 40 anni. Ha spiegato che nelle ultime 10 settimane diversi sciami di cavallette sono arrivati ...

Trump ha messo il veto sulla risoluzione del Parlamento per togliere l’appoggio alL’Arabia Saudita nella guerra in Yemen : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha messo il veto su una risoluzione bipartisan approvata da Camera e Senato, che chiedeva di terminare il sostegno militare all’Arabia Saudita nella guerra in Yemen. La decisione era passata in Senato il

La famiglia di Jamal Khashoggi ha negato di aver trovato un accordo con L’Arabia Saudita : Salah Khashoggi, figlio di Jamal Khashoggi, ucciso su ordine del regime nel consolato Saudita a Istanbul lo scorso 2 ottobre, ha scritto un comunicato a nome della famiglia del giornalista e dissidente Saudita in cui ha negato che ci sia stato un qualsiasi tipo

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per togliere l’appoggio alL’Arabia Saudita nella guerra in Yemen : La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione per chiedere che nella guerra in Yemen gli Stati Uniti ritirino il loro sostegno all’Arabia Saudita. La risoluzione è passata con 247 voti a favore e 176 contrari, grazie alla maggioranza

L’Arabia Saudita starebbe dando case e migliaia di dollari ogni mese ai figli di Jamal Khashoggi - secondo il Washington Post : Il Washington Post scrive che l’Arabia Saudita avrebbe dato case e migliaia di dollari ogni mese ai quattro figli del giornalista e dissidente Saudita Jamal Khashoggi, ucciso su ordine del regime nel consolato Saudita a Istanbul lo scorso 2 ottobre. secondo il Washington Post, il giornale

Omicidio Khashoggi - Wp : “DalL’Arabia Saudita case milionarie e migliaia di dollari ogni mese ai suoi quattro figli” : Sei mesi dopo l’Omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, assassinato il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha ancora fatto nulla per punire i responsabili. Lo scrive il Washington Post, giornale per il quale Khashoggi scriveva, in un editoriale. Il Post prosegue affermando che ormai è opinione diffusa che il mandante dell’Omicidio sia il principe ereditario Saudita Mohammed bin ...

C’è L’Arabia Saudita dietro il furto di dati dal telefonino del patron di Amazon? : Amazon and Blue Origin founder Jeff Bezos provides the keynote address at the Air Force Association’s Annual Air, Space & Cyber Conference in Oxen Hill, MD, on September 19, 2018. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo credit should read JIM WATSON/AFP/Getty Images) L’investigatore Gavin De Becker, assunto Jeff Bezos per scoprire come fossero stati divulgati i suoi messaggi privati con l’amante, Lauren Sanchez, ha scoperto che il ...

Il Teatro alla Scala di Milano restituirà i 3 - 1 milioni di euro versati dalL’Arabia Saudita per un posto nel consiglio di amministrazione : Il consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano ha deciso di restituire all’Arabia Saudita i tre milioni e 100mila euro che il paese aveva versato come prima parte di un finanziamento da 15 milioni per entrare a far parte del consiglio

Scala - passo indietro del Cda. Sala : «Restituiamo i soldi alL’Arabia Saudita» : La decisione del Consiglio di amministrazione sui due bonifici da tre milioni e centomila euro. «La decisione presa all’unanimità»