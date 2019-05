Lampedusa e Linosa | da quest’anno vietato fumare sulle spiagge Il sindaco | “Tutelare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Niente fumo in spiaggia. Quest’estate, a partire dal 1 giugno, ascatta il divieto disu tutte ledel Comune. L’ordinanza, firmata oggi dalTotò Martello, consente disoltanto in apposite aree dotate di posacenere e vieta anche di gettare rifiuti prodotti dal fumo sul suolo e nelle acque. Insomma, niente cicche. “Siamo impegnati nella diffusione di buone pratiche a tutela dell’ambiente e della salute pubblica”, ha detto Martello. La scorsa estate, un altro provvedimento “plastic free” avevasul territorio dila vendita e l’utilizzo di stoviglie e sacchetti in plastica monouso non biodegradabile. Quella di quest’anno è la seconda ordinanza “verde” dell’amministrazione comunale. Tutte iniziative, spiega il, che vogliono promuovere la vocazione ...

