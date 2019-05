“L’amante di Lady Chatterley” di Lawrence non può lasciare Londra | dal processo al culto

fanpage

(Di giovedì 16 maggio 2019) Venduta all'asta oltre un anno fa ad un anonimo compratore straniero per quasi 60mila sterline, la copia deldi "L'amante diChatterley" di D.Hè ancora bloccata in Inghilterra. Il romanzo, all'epoca considerato osceno e perverso, è una preziosa testimonianza di uno dei processi più intriganti della storia e il Ministero è ben deciso a tenerlo in patria.

