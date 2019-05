La vita dei meccanici al Giro d' Italia

Una vita in vacanza con la ong. "Lo Stato Sociale" dei buonisti : Angelo Scarano "Lo Stato Sociale" diventa "testimonial" di Mediterranea e dà lezioni su come salvare i migranti in mare da un gommone della ong Lo Stato Sociale in campo per Mediterranea. Il "carota", Enrico Roberto adesso dà lezioni video su come un migrante in mare. Il tutto con una clip sul siro del Fatto in cui il componente della band spiega passo passo come si interviene da un gommone di una ong per dare una mano ai migranti ...

Assemblea dei Consorziati Corepla 2019 : evitate emissioni di 916.000 ton di CO2 : Nel 2018 sono 7.231 (91%) i Comuni attivi nel servizio di raccolta differenziata che si attesta in 1.219.000 ton facendo...

Volley - Civitanova vince lo scudetto : le dichiarazioni dei protagonisti. Juantorena : “I Campioni dell’Italia siamo noi”. De Giorgi : “Non ci hanno spezzato” : Civitanova ha vinto lo scudetto sconfiggendo Perugia per 3-2 nella decisiva gara-5, la Lube ha conquistato il tricolore per la quinta volta nella sua storia e può festeggiare al termine di una rimonta stellare confezionata al PalaBarton di fronte ai tifosi avversari. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti: Robertlandy Simon: “Questo scudetto era quello che volevamo sin dall’inizio della stagione. siamo arrivati a questo ...

Volley - Civitanova in Paradiso : lo scudetto più bello - sfatato il tabù finale. Juantorena - Bruninho - Leal : la Lube dei sogni - De Giorgi maestro : Il Dio del Volley ha voluto mandare in terra una partita fuori dal comune, una battaglia campale con il tricolore in palio: tutto sembrava indirizzato verso l’epilogo scontato, il trionfo di Perugia in casa nel suo fortino inespugnabile del PalaBarton. Sul 2-0 si stavano materializzando i titoli di coda ma questo sport è così imprevedibile, capace di regalare colpi di scena ed emozioni, basta davvero poco per dare una svolta e così è ...

LIVE Perugia-Civitanova 2-2 volley - Finale Scudetto Gara-5 in DIRETTA : che rimonta dei marchigiani! Il titolo si assegna al tie break! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, Gara-5 della Finale Scudetto di volley maschile. Si gioca al PalaBarton una partita senza ritorno, chi vince si aggiudica lo Scudetto 2018/2019: i Block Devils non perdono in casa una gara di play-off da due anni a questa parte e lo scorso anno si aggiudicarono fra le mura amiche Gara-5 della Finale play-off contro una Lube che finora in trasferta ha raccolto ben poco in questa ...

Corte Ue : "No ai rimpatri dei migranti che rischiano la vita nel loro Paese - anche se hanno commesso un reato" : I migranti che rischiano la vita nel loro Paese di origine non possono essere rimpatriati, neanche se è stato loro rifiutato o revocato lo statusi di rifugiato. E nemmeno se hanno commesso un reato. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, riconoscendo la conformità delle norme europee rispetto alla Convenzione di Ginevra riguardo alle disposizioni sulla revoca e il rifiuto di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi ...

Auto usate : cosa controllare per evitare il vizio dei contachilometri taroccati : Si stima che una Auto su tre sul mercato dell’usato sia schilometrata e abbia una storia nascosta. cosa fare e come tutelarsi di fronte ad un tentativo di truffa? Uno dei parametri più importanti per conoscere le condizioni e stabilire il prezzo giusto di un’Auto usata è sicuramente il chilometraggio. ‘Schilometrare’ le Auto per renderle più appetibili sul mercato dell’usato è però ormai diventata ...

Al via il progetto per l’Ecomuseo dei Nebrodi occidentali : una rete di attività culturali - promozione e sviluppo : Con un workshop sui temi “Cura e sviluppo del territorio. Saperi e futuro delle comunità”, giorno 15 maggio alle ore 15,30, ad Halaesa Arconidea (Tusa) presso la chiesa di S. Maria delle Palate, si avvia il progetto per l’Ecomuseo dei Nebrodi occidentali, innovativo laboratorio dell’identità di un territorio dalla storia millenaria, ricco di testimonianze archeologiche, storiche ed artistiche, caratterizzato da un contesto naturalistico e ...

A caccia dei “ricordi” lasciati dalle onde gravitazionali : (foto: Nasa/Tod Strohmayer, Gsfc/Dana Berry, Chandra X-Ray Observatory) Sono talmente tanto sfuggenti che siamo riusciti a misurarle per la prima volta solamente nel 2016. Eppure le onde gravitazionali, le increspature dello spazio-tempo già descritte da Albert Einstein nella teoria della relatività generale, lascerebbero dietro di sé molti “ricordi” che potrebbero testimoniare il loro passaggio. A riferirlo oggi è un team di ricerca ...

Alluvione Livorno - la relazione : “Con un censimento dei punti critici si sarebbero potuti evitare gli otto morti” : Un sindaco “disinteressato” che, nel giorno dell’Alluvione del 9 settembre 2017, “omette” di rendersi reperibile e poi “disattende il suo ruolo come apice della Protezione Civile”. E poi un “censimento dei punti critici” che se fosse stato elaborato in precedenza avrebbe anche potuto “limitare la probabilita` di avvenimento dei decessi”. Cioè si potevano evitare gli otto morti. A Palazzo Civico arriva la consulenza dei ...

Migranti - si teme per la vita di 70 persone. Mare Jonio - Salvini twitta contro "la nave dei centri sociali" : L'agenzia Tap riferisce di un naufragio avvenuto nelle acque davanti alle coste della Tunisia. Intanto sono sbarcati a...

Paolo Sorrentino parla della morte dei genitori : "Mi ha salvato la vita Maradona" : “Io ho la vita salva grazie a Maradona e al Napoli: quando sono morti i miei genitori, erano andati in una casa di montagna che avevamo, io ero solito accompagnarli. L’ultima volta non sono andato perché mio padre mi aveva consentito di andare a vedere il Napoli in trasferta a Empoli”. Paolo Sorrentino, ospite di Raffaella Carrà, torna a parlare della morte dei genitori. I genitori del regista hanno perso la vita ...

La Principessa Qajair - ha avuto nella sua vita ben 145 pretendenti - 13 dei quali si sono suicidati per il suo rifiuto – Foto : Anis el-Doleh era la moglie prediletta di Nasser al-Din Shah Qajar, lo scià di Persia. Si tratta del sovrano che regnò più a lungo nella storia del suo paese, per ben 47 anni (dal settembre 1848 al maggio 1896). Quando il Fotografo russo Anton Sevryugin aprì uno studio Fotografico a Tehran nel 1870, divenne presto il Fotografo della corte del sovrano, già appassionato di Fotografia. Sevryugin venne autorizzato a eseguire Foto dei membri ...