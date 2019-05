La prof sospesa ora si difende | Nessuno è stato offeso nel video

Video studenti accosta Salvini a Duce - sospesa la prof. : Non ci sta Rosa Maria Dell'Aria, 63 anni, docente da 40, che fra un anno andra' in pensione, a passare come una "sovversiva antiSalvini". "Quanto accaduto lo considero la piu' grande amarezza e la piu' grande ferita della mia vita professionale e naturalmente non parlo del danno economico legato ai giorni di sospensione ma al danno morale e professionale dopo una intera vita dedicata alla scuola e ai ragazzi" dice amareggiata. La prof insegna ...

Video degli studenti paragona Salvini al Duce. prof sospesa : Via per 15 giorni e stipendio dimezzato: «Non ha vigilato sul lavoro dei suoi alunni». In un Video per la Giornata della memoria, un parallelo tra leggi razziali e decreto sicurezza. Il Pd insorge: «Bussetti chiarisca, vogliono il ritorno ai balilla?»

Scuola : prof sospesa - avvocato 'nessun accostamento al Duce nè indottrinamento' : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "Nel lavoro 'incriminato' Salvini non è stato accostato al Duce, né il decreto Sicurezza alle leggi razziali del 1938. E' stato solo fatto un raffronto tra la privazione di alcuni diritti umani ai tempi del fascismo e quella che sembrerebbe essere una limitazione di al

prof sospesa a Palermo - Anief : è censura : 15.10 Un'insegnante d'italiano di un istituto tecnico di Palermo è stata sospesa per due settimane perché non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi alunni.Avevano preparato un video per La Giornata della Memoria in cui accostavano le leggi razziali del 1938 al Decreto Sicurezza. Era stata avviata un'ispezione ministeriale, dopo il tweet di un attivista di destra:"Salvini, Conte, Di Maio come il Reich di Hitler. Al Miur hanno qualcosa da dire?". ...

A scuola un video degli studenti accosta Salvini al Duce - prof sospesa a Palermo : La docente è stata sospesa per due settimane dall’Ufficio scolastico provinciale per omesso controllo. L’avvocato a...

Palermo - studenti mostrano video che equipara leggi razziali al dl sicurezza di Salvini : prof sospesa : Nel Giorno della Memoria, lo scorso 27 gennaio, hanno proiettato in aula un video in cui si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. E la prof di italiano che doveva vigilare su di loro, Rosa Maria Dell’Aria, è stata accusata di non averlo fatto. La conseguenza per l’insegnante dell’istituto industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, in servizio nella scuola ...

Studenti paragonano Matteo Salvini a Mussolini in una scuola di Palermo - professoressa sospesa : In una scuola di Palermo una professoressa è stata sospesa per non aver vigilato sui suoi Studenti di quattordici anni che, durante la Giornata della memoria, hanno presentato un video in cui il leader della Lega Matteo Salvini e il suo decreto sicurezza venivano accostati e paragonati al Duce e le leggi razziali.Continua a leggere

Studenti paragonano Matteo Salvini al Duce in una scuola di Palermo - professoressa sospesa : In una scuola di Palermo una professoressa è stata sospesa per non aver vigilato sui suoi Studenti di quattordici anni che, durante la Giornata della memoria, hanno presentato un video in cui il leader della Lega Matteo Salvini e il suo decreto sicurezza venivano accostati e paragonati al Duce e le leggi razziali.

Gli studenti paragonano Salvini al Duce : sospesa la prof a Palermo : Un’insegnante d’italiano, Rosa Maria Dell’Aria, docente nell’istituto industriale Vittorio Emanuele a Palermo è stata sospesa, da sabato scorso, per due settimane dall’ufficio scolastico provinciale perché non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi studenti 14enni che nella giornata della memoria avevano presentato una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del ...

Figlia sospesa - madre pesta la prof : Paola Fucilieri Presa a pugni docente che non c'entrava. Bussetti: «Gravissimo» Milano Insegnanti e genitori, un rapporto controverso. Farlo sfociare in un'aggressione in piena regola, però, è come tornare dell'età della pietra, quando appena c'era una questione un tantino spinosa, si ricorreva alla clava. È stato quindi in virtù di simili basilari presupposti di civiltà che giovedì, intorno alle 10, nella sede distaccata della ...

Lodi - studentessa sospesa : mamma aggredisce la prof : Lodi, 3 maggio 2019 - È piombata a scuola infuriata. Non ha voluto sentire ragioni: sua figlia non doveva essere sospesa. E quando si è trovata davanti alla responsabile dell'istituto, l'ha aggredita. ...

Studentessa viene sospesa e la mamma aggredisce la professoressa : Valentina Dardari La madre della ragazza non si trovava in accordo con la decisione della scuola presa nei confronti della figlia Una Studentessa di 17 anni è stata sospesa 15 giorni per cattiva condotta e sua madre ha aggredito la responsabile scolastica ritenuta colpevole della decisione. Sono dovuti intervenire la Polizia e un’ambulanza del 118, chiamati dalle bidelle e dai colleghi della docente 64enne. L’aggressione è ...

Europee - candidata anche la “sexyprof” sospesa per le foto hot alla fiera di Berlino : “La mia priorità sarà il revenge porn di cui sono stata vittima” : Anna Ciriani, la “sexyprof” (questo l’hashtag che lei stessa usa accanto alle sue foto) di Pordenone, compare tra i candidati alle elezioni Europee nella circoscrizione Italia Meridionale nella lista Popolari per l’Italia. Insegnante di lettere, la professoressa venne sospesa nel 2008 dopo che alcune foto di lei senza veli, scattate alla fiera dell’Eros di Berlino, erano state pubblicate sul web da ignoti. “La ...

Europee - si candida anche la prof sospesa per le foto hot alla fiera dell'Eros di Berlino : PORDENONE - C'è anche la «sexyprof» di Pordenone, Anna Ciriani, tra i candidati alle elezioni Europee nella circoscrizione Italia Meridionale nella lista Popolari per...