La figuraccia al torneo di calcetto | Totti entra in campo ma al posto dell’inno di Mameli

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Doveva risuonare l’inno di. E invece Francescoè stato accolto da “e Forza Italia, per fare e per crescere…”. Dalla colonna sonora, cioè, che accompagna le apparizioni di Silvio Berlusconi. È successo ala cinque Al-Roudan a Daiya, in Kuwait. Video Twitter L'articolo Laaldiinma aldell’inno diparte: “E Forza Italia…” proviene da Il Fatto Quotidiano.