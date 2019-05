La Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Palermo per sospendere i playoff

Serie B - la Corte d’Appello rigetta il ricorso del Palermo : domani scattano regolarmente i Play Off : L’istanza cautelare presentata dal Palermo è stata rigettata dalla Corte d’Appello Federale, permettendo dunque domani l’inizio dei Play Off La Corte Federale d’Appello ha rigettato l’istanza cautelare del Palermo che chiedeva la sospensione dei Playoff di Serie B. Il club siciliano, giunto terzo nel campionato cadetto, è stato retrocesso in Serie C dal Tribunale federale per una Serie di irregolarità ...

Pedofilia - la Corte d’Appello di Bari condanna a 20 anni un ex prete : “Ha abusato di dieci bambini” : L’ex prete invitava i bambini a casa sua, facendo leva sulle loro speranze per il futuro. Prometteva ingaggi o provini sportivi. Diceva loro di venire da soli o in gruppo e li fotografava mentre abusava di loro. Alla fine, diffondeva le immagini in chat scrivendo messaggi “dai contenuti agghiaccianti”. Le vittime sono dieci bambini che all’epoca dei fatti, nel 2014, avevano tra gli 11 e i 13 anni. Per questi abusi, ...

Pedofilia nel Modenese - Corte d’Appello di Ancona accoglie richiesta di revisione del processo per un imputato : La Corte di Appello di Ancona ha accolto la richiesta di revisione del processo per uno degli imputati del filone giudiziario dei presunti pedofili della Bassa Modenese, esploso negli anni Novanta in provincia di Modena, che ha visto 15 condanne e 24 assoluzioni. Lo riportano Il Resto del Carlino e La Repubblica. Il caso è stato al centro dell’inchiesta giornalistica Veleno condotta da Pablo Trincia e Alessia Rafanelli e pubblicata in ...

Corte d’Appello - in corsa anche i partiti collegati solo in Ue : L'Italia apre le proprie schede elettorali anche ai partiti che hanno solamente un collegamento con partiti esteri presenti nell'Europarlamento. La Corte d'Appello di Roma, con il magistrato Picazio Presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, ha infatti gia' dato oggi via libera alla corsa di 'Partito comunista', 'Il popolo della famiglia' e 'Popolari per l'Italia', che non hanno parlamentari nazionali ne' firme, ma un collegamento nel ...

Stefano Leo - presidente Corte d’Appello : “Chiedo scusa alla famiglia. Non è colpa nostra. C’è carenza di personale” : “Come rappresentante dello Stato mi sento di chiedere scusa alla famiglia di Stefano Leo”. Lo ha detto il presidente della corte d’Appello di Torino, Edoardo Barelli Innocenti, che ha convocato una conferenza stampa per commentare le notizie sulla mancata carcerazione dell’assassino di Leo dopo una condanna per maltrattamenti in famiglia diventata definitiva lo scorso maggio e mai eseguita. “Sento di dover fare le mie condoglianze e ...

Omicidio ai Murazzi - il presidente della Corte d’Appello : “Ce la mettiamo tutta - ma non possiamo farcela da soli” : «Sono qui a prendermi pesci in faccia come capo dell’ufficio. Abbiamo bisogno di cancellieri e assistenti, questo sì. Noi siamo qui, prima ancora che come magistrati, come esseri umani e credetemi che in questo momento il mio pensiero va ai parenti della vittima, nei cui confronti sento di dover porgere le mie condoglianze e partecipare al cordogli...

Alluvione Genova - Corte d’Appello conferma assoluzione della deputata Pd Raffaella Paita : La Corte d’appello di Genova ha confermato l’assoluzione per Raffaella Paita, attuale deputata Dem ed ex assessore regionale alla protezione civile, per i fatti dell’Alluvione del 2014 in cui perse la vita l’ex infermiere Antonio Campanella. L'articolo Alluvione Genova, Corte d’appello conferma assoluzione della deputata Pd Raffaella Paita proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fonsai - la Corte d’Appello di Milano assolve Giulia Ligresti : revocato patteggiamento a 2 anni e 8 mesi : La corte d’Appello di Milano ha accolto l’istanza di revisione proposta tramite i suoi difensori da Giulia Ligresti e ha revocato il patteggiamento in primo grado a 2 anni 8 mesi di carcere assolvendola definitivamente. Giulia Ligresti era imputata per aggiotaggio e falso in bilancio nell’ambito del caso Fonsai. L'articolo Fonsai, la corte d’Appello di Milano assolve Giulia Ligresti: revocato patteggiamento a 2 anni e 8 mesi proviene da Il ...

Roberto Formigoni resta in carcere - Corte d’Appello respinge istanza difesa : La corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta avanzata dalla difesa di Roberto Formigoni di dichiarare l’inefficacia dell’ordine di carcerazione firmato dal sostituto procuratore di Milano Antonio Lamanna in base al quale lo scorso 22 febbraio l’ex governatore lombardo 71enne è finito in carcere a Bollate per scontare la pena definitiva di 5 anni e 10 mesi per corruzione, nell’ambito del caso Maugeri-San Raffaele. L’ex senatore ...

MotoGP : la sentenza sul caso Ducati sarà nota lunedì o martedì. La Corte d’Appello della FIM ha deciso di prendere tempo : Tutto rimandato: la Corte d’Appello della FIM esprimerà il verdetto sulla controversa appendice aerodinamica usata dalla Ducati nel corso del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP in Qatar per le giornate di lunedì o martedì. E’ questo quello che emerge al termine di una lunga giornata trascorsa a Mies, in Svizzera, vicino Ginevra. I tre giudici Anand Sashidharan, Lars Nilsson e Sakari Vuorensola si esprimeranno dopo un’attenta ...