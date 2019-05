Kristen Bell anticipa come sarà la nuova Veronica Mars nel revival Hulu | “È una donna con

optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) Lasta per arrivare, purtroppo solo sue quindi solo negli Stati Uniti e in Giappone, ma l'attesa dei fan della serie in tutto il mondo cresce visibilmente con l'avvicinarsi della première.La serie è già stata interamente girata, al punto che la protagonistaha già visto tutti gli episodi delha raccontato in una recente intervista col sito PureWow.Tornata con entusiasmo nei panni del suo personaggio più celebre, laè sicura che ilnon lascerà il pubblico indifferente, perchéricco di avvenimenti di grande impatto nel corso degli episodi.Li ho visti tutti e otto. Sono molto emozionata e sono anche terrorizzata perché ci sono un sacco di cose che accadono nella serie - sto scegliendo le mie parole con molta attenzione - per cui la gente proverà sensazioni forti.Il suo personaggio, quello della studentessa ...

