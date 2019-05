Kevin Feige parla del futuro del Marvel Cinematic Universe

Avengers Endgame : Dwayne Johnson si congratula a modo suo e sollecita una cena con Kevin Feige : Nel trionfo che Avengers Endgame ha ottenuto in tutto il mondo, alle lodi e alle congratulazioni per il risultato storico al box office del cinecomic Marvel non potevano mancare certo quelle del più entusiasta e social degli attori americani: Dwayne "The ...