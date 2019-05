Joao Mario cacciato da Spalletti Inter | allontanato dall' allenamento perché pigro

Inter - clima poco sereno : Joao Mario è svogliato - Spalletti lo allontana : clima poco sereno in casa Inter , a tre giorni dalla trasferta di Napoli che potrebbe dire qualificazione in Champions matematica. Nell’allenamento odierno, infatti, problemi tra il tecnico Spalletti e il centrocampista Joao Mario . L’allenatore nerazzurro, infatti, ha allontana to dal campo il portoghese dal campo a causa della scarsa intensità e svogliatezza, invitandolo a ripresentarsi domani maggiormente motivato. LEGGI ...

Inter e Milan pensano a vendere : offerte in uscita per Joao Mario e Donnarumma : Il calciomercato sta per entrare nel vivo. Mancano ancora due giornate di campionato e poi terrà banco al cento per cento anche in questa stagione estiva. Inter e Milan ancora una volta saranno chiamate a ripartire dopo una stagione non completamente all'altezza del nome che portano le due squadre. Entrambe le compagini Milanesi stanno pensando di cambiare in panchina, con Spalletti e Gattuso messi in discussione mentre anche sul campo non ci ...