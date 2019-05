Internazionali | Kyrgios perde la testa al Foro Italico | lancia la sedia in campo

Internazionali d’Italia - Kyrgios scatenato anche sui social : deride Ruud per la sua esultanza dopo la vittoria [VIDEO] : Internazionali d’Italia, Nick Kyrgios ha commentato in modo ironico l’esultanza di Ruud dopo la vittoria a tavolino Internazionali d’Italia, Nick Kyrgios ha perso la testa oggi, facendosi cacciar via dal campo dall’arbitro e regalando la vittoria al norvegese Ruud durante il terzo set. Il suo avversario ha festeggiato il successo in modo molto acceso, nonostante la vittoria a tavolino per l’espulsione di ...

Internazionali d’Italia - Kyrgios impazzisce e viene espulso dal campo : lancio di sedie - racchette e tanto altro [VIDEO] : Internazionali d’Italia, Kyrgios è già fuori dopo aver chiuso anzitempo il suo match contro Ruud a causa della sua “gestione” rivedibile del match Internazionali d’Italia, Ruud passa al terzo turno dove affronterà Del Potro, grazie alla folle giornata di Nick Kyrgios, uno che ci ha abituati ai suoi eccessi. Il tennista australiano è stato espulso dal campo dopo una lite con l’arbitro. Kyrgios protestava per il ...

Internazionali d’Italia – Da Djokovic a Verdasco - Kyrgios spara a zero sui suoi colleghi : “Nole? Non lo sopporto!” : Nick Kyrgios ne ha per tutti: le dure parole del tennista australiano sui colleghi Djokovic e Verdasco Nick Kyrgios è uno che ama dare spettacolo in campo e far parlare di sè. Il tennista australiano ha iniziato la sua avventura agli Internazionali d’Italia con delle giocate davvero bizzarri nel match contro Medvedev, grazie alle quali è riuscito sin da subito ad attirare l’attenzione su di sè. Kyrgios fa discutere anche per le ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : i risultati del tabellone maschile (14 maggio). Impresa di Berrettini - avanti Kyrgios e Goffin : Una giornata indimenticabile per Matteo Berrettini. Il tennista Romano illumina la scena agli Internazionali d’Italia con la meravigliosa vittoria contro Alexander Zverev. Un doppio 7-5 in favore numero 33 del mondo, che conferma di avere la stoffa del grande giocatore ed ora può davvero sognare nel torneo di casa. Il prossimo avversario di Matteo uscirà dal match tra l’argentino Diego Schwartzman, numero 22 del ranking, e il qualificato ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : martedì 14 maggio. Basso sconfitto da Cilic. Berrettini avanti contro Zverev - Kyrgios batte Medvedev : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico, in Roma, godremo di un grande spettacolo e i giocatori nostrani vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per far vivere grandi emozioni al pubblico presente sugli spalti. Sul Centrale, nel terzo match, vedremo Matteo Berrettini esibirsi contro Alexander Zverev (n.5 del mondo). Un match ...