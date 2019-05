Internazionali d’Italia Roma 2019 | Rafael Nadal inarrestabile! Spazzato via anche Nikoloz

LIVE Fognini-Tsitsipas - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : l’azzurro a caccia dei quarti di finale al Pietrangeli : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e Stefanos Tsitsipas. L’azzurro concluderà questa maratona tennista dei doppi turni con l’ultimo singolare del tabellone maschile in programma sul Pietrangeli contro il forte giocatore greco. Il ligure è arrivato a questo punto grazie al successo nel pomeriggio contro il moldavo Radu ...

LIVE Nadal-Basilashvili 6-1 6-0 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : dominion assoluto dell’iberico che conquista i quarti! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Nikoloz Basilashvili match valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Secondo match del giorno per l’iberico, che sfida sul Centrale il tennista georgiano: scalpo in vista? Il maiorchino sin qui non ha brillato nel suo terreno di caccia: la vittoria su Jeremy Chardy per 6-0 6-1 ha dato fiducia allo spagnolo. Nadal sfiderà per la terza volta il georgiano, che l’anno ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : agli ottavi Fognini - sfiderà Tsitsipas! Federer e Nadal nei quarti! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Nadal-Basilashvili 6-1 5-0 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : ennesimo break per lo spagnolo che vede i quarti! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Nikoloz Basilashvili match valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Secondo match del giorno per l’iberico, che sfida sul Centrale il tennista georgiano: scalpo in vista? Il maiorchino sin qui non ha brillato nel suo terreno di caccia: la vittoria su Jeremy Chardy per 6-0 6-1 ha dato fiducia allo spagnolo. Nadal sfiderà per la terza volta il georgiano, che l’anno ...

Internazionali d’Italia – Pliskova non stecca : Kenin si arrende al terzo set : Karolina Pliskova accede ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia: la tennista ceca trionfa in tre set contro l’americana Sofia Kenin Servono 1 ora e 56 minuti a Karolina Pliskova per staccare il pass valevole per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. La tennista ceca, numero 7 del ranking mondiale femminile, ha trionfato nella sfida degli ottavi di finale che la vedeva opposta all’americana Sofia Kenin, numero 37 del ...

LIVE Nadal-Basilashvili 6-1 3-0 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : quarto break del match per l’iberico che ipoteca il match! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Nikoloz Basilashvili match valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Secondo match del giorno per l’iberico, che sfida sul Centrale il tennista georgiano: scalpo in vista? Il maiorchino sin qui non ha brillato nel suo terreno di caccia: la vittoria su Jeremy Chardy per 6-0 6-1 ha dato fiducia allo spagnolo. Nadal sfiderà per la terza volta il georgiano, che l’anno ...

Internazionali d’Italia 2019 : Roger Federer vince la battaglia contro Borna Coric e conquista i quarti di finale : Roma come Basilea? Forse sì. Il ritorno sui campi capitolini di Roger Federer ha suscitato entusiasmo ed interesse e lui ha ripagato l’affetto del pubblico e dei tifosi con una vittoria. Non è stata la miglior versione dello svizzero (n.3 del mondo) quella dell‘ottavo di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis contro il croato Borna Coric (n.15 ATP). L’elvetico ha sofferto un rendimento con il rovescio non ...

Internazionali d’Italia – Batticuore Federer! Sotto al tie-break del terzo set - rimonta e batte Coric in un finale emozionante : Roger Federer vince anche il suo secondo match di giornata, risolvendo la delicata sfida contro Coric al tie-break: lo svizzero, ad un passo dal ko, trionfa in rimonta Dopo il ‘riposo forzato’ causato dal maltempo che si è abbattuto su Roma nella giornata di ieri, quest’oggi i tennisti impegnati negli Internazionali d’Italia sono stati chiamati ad una vera e propria maratona. Due i match giocati da Roger Federer ...

Internazionali d’Italia – Batticuore Federer! Sotto al tie-break del terzo set rimonta e batte Coric in un finale emozionante : Roger Federer vince anche il suo secondo match di giornata, risolvendo la delicata sfida contro Coric al tie-break: lo svizzero, ad un passo dal ko, trionfa in rimonta Dopo il ‘riposo forzato’ causato dal maltempo che si è abbattuto su Roma nella giornata di ieri, quest’oggi i tennisti impegnati negli Internazionali d’Italia sono stati chiamati ad una vera e propria maratona. Due i match giocati da Roger Federer ...

LIVE Nadal-Basilashvili 4-1 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : il georgiano prova ad imporsi - ma l’iberico opera il break! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Nikoloz Basilashvili match valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Secondo match del giorno per l’iberico, che sfida sul Centrale il tennista georgiano: scalpo in vista? Il maiorchino sin qui non ha brillato nel suo terreno di caccia: la vittoria su Jeremy Chardy per 6-0 6-1 ha dato fiducia allo spagnolo. Nadal sfiderà per la terza volta il georgiano, che l’anno ...

LIVE Nadal-Basilashvili 2-1 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : il georgiano prova ad imporsi - ma l’iberico tiene il servizio! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Nikoloz Basilashvili match valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Secondo match del giorno per l’iberico, che sfida sul Centrale il tennista georgiano: scalpo in vista? Il maiorchino sin qui non ha brillato nel suo terreno di caccia: la vittoria su Jeremy Chardy per 6-0 6-1 ha dato fiducia allo spagnolo. Nadal sfiderà per la terza volta il georgiano, che l’anno ...

LIVE Federer-Coric - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 2-6 6-4 6-5 - Federer soffre ma rimane in vantaggio nel set decisivo : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Roger Federer e Borna Coric. Sulla terra rossa del Foro Italico va in scena il secondo impegno della giornata per lo svizzero, il quale in mattinata si è sbarazzato abbastanza agevolmente del portoghese Joao Sousa per 6-4 6-3 in 81 minuti di gioco nella sua prima partita a Roma dopo tre anni. Il fuoriclasse elvetico ...

LIVE Nadal-Basilashvili 1-0 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : l’iberico annulla subito una palla break! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Nikoloz Basilashvili match valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Secondo match del giorno per l’iberico, che sfida sul Centrale il tennista georgiano: scalpo in vista? Il maiorchino sin qui non ha brillato nel suo terreno di caccia: la vittoria su Jeremy Chardy per 6-0 6-1 ha dato fiducia allo spagnolo. Nadal sfiderà per la terza volta il georgiano, che l’anno ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : agli ottavi Fognini - sfiderà Tsitsipas! Federer pareggia il conto dei set con Coric! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...