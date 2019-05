Internazionali d’Italia – Nadal non lascia scampo a Chardy | il francese asfaltato in due

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal demolisce Jeremy Chardy ed accede agli ottavi : Un’ora e otto minuti di allenamento per Rafael Nadal. Si può riassumere così l’esordio agli Internazionali d’Italia 2019 dello spagnolo, che ha demolito il francese Jeremy Chardy con un eloquente 6-0 6-1. Nadal ha dominato, anche perché poi sarà obbligato a giocare nuovamente nel pomeriggio. Il primo set è un monologo di Nadal, che impiega solamente 26 minuti per chiudere sul 6-0. Un dominio assoluto dello spagnolo, che non ha ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Roger Federer spazza via Jaoao Sousa e va agli ottavi : Roger Federer impiega ottanta minuti per piegare la resistenza del lusitano Joao Sousa ed accedere agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia di tennis: all’esordio sulla terra rossa Romana l’elvetico, testa di serie numero 3, sbriga la pratica portoghese con un facile 6-4 6-3 e nel tardo pomeriggio sfiderà il croato Borna Coric, numero 13 del seeding. Nel primo set però il primo a rischiare è proprio l’elvetico, ...

LIVE Nadal-Chardy - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 6-0 - 6-1 monologo dello spagnolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Jeremy Chardy, match valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019. La pioggia ha completamente rivoluzionato il programma del Foro Italico e oggi si assisterà ad un giovedì senza precedenti, con addirittura un doppio turno di partite per tanti giocatori. Tra questi punta ovviamente ad esserci Rafael Nadal, visto che il suo match con Chardy è stato rinviato nella ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Nadal disintegra Chardy. Federer avanza senza problemi battendo Sousa. A breve Djokovic : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

Internazionali d’Italia – Nishikori agli ottavi - Cilic fermato da Struff al secondo turno : Nishikori stacca il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, Cilic si ferma al secondo turno Ottimo esordio per Kei Nishikori agli Internazionali d’Italia: il tennista giapponese, numero 6 del ranking Mondiale ha mandato al tappeto in due set lo statunitense Fritz. Nishikori ha trionfato dopo un’ora e 13 minuti di gioco, staccando il pass per gli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in terra ...

LIVE Federer-Sousa - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 6-4 6-3 - lo svizzero chiude in due set - più tardi giocherà con Borna Coric : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra Roger Federer e Joao Sousa. Comincia in uno strano giovedì il cammino dello svizzero al Foro Italico, dove debutta nella sua prima volta in terra italiana dopo tre anni dalle ultime due partite che vi ha giocato, quella vinta contro Alexander Zverev e quella persa contro Dominic Thiem. La giornata di ieri è stata totalmente ...

LIVE Nadal-Chardy - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 6-0 - 4-1 monologo dello spagnolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rafael Nadal-Jeremy Chardy, match valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019. La pioggia ha completamente rivoluzionato il programma del Foro Italico e oggi si assisterà ad un giovedì senza precedenti, con addirittura un doppio turno di partite per tanti giocatori. Tra questi punta ovviamente ad esserci Rafael Nadal, visto che il suo match con Chardy è stato rinviato nella ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Federer e Nishikori avanzano senza problemi. Struff elimina Cilic dal torneo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

Internazionali d’Italia – Esordio facile per Federer a Roma : Sousa ko in due set : Federer manda al tappeto Sousa in due set: lo svizzero stacca il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia e torna in campo già nel pomeriggio Finalmente Roger! Federer ha fatto oggi il suo Esordio agli Internazionali d’Italia, dopo il rinvio forzato dei match di ieri a causa dell’incessante pioggia caduta sui campi in terra del Foro Italico di Roma. Il tennista svizzero ha iniziato la sua avventura ...

LIVE Berrettini-Schwartzman - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : il romano si gioca i quarti di finale e la top30 : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Internazionali D’ITALIA 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Diego Schwartzman, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’argentino sarà il quarto dalle ore 10.00 sul Grandstand. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio ai quarti di ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Nadal incontenibile - Federer in vantaggio anche nel secondo set. Nishikori doma agevolmente Fritz : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Federer-Sousa - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 6-4 4-3 - lo svizzero in chiaro vantaggio di un set e un break : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 tra Roger Federer e Joao Sousa. Comincia in uno strano giovedì il cammino dello svizzero al Foro Italico, dove debutta nella sua prima volta in terra italiana dopo tre anni dalle ultime due partite che vi ha giocato, quella vinta contro Alexander Zverev e quella persa contro Dominic Thiem. La giornata di ieri è stata totalmente ...

Internazionali d’Italia – Thiem ko! Roma perde uno dei favoriti : Verdasco accede agli ottavi : Dominic Thiem, uno dei favoriti alla vittoria finale degli Internazionali d’Italia, è stato sconfitto nei sedicesimi di finale da Fernando Verdasco Roma perde uno dei suoi favoriti. Dominic Thiem, numero 4 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto da Fernando Verdasco ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista austriaco, specialista sulla terra rossa (vittoria su Nadal a Madrid docet), si è arreso in 2 ore e ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Federer vince il primo set. Nadal già avanti. Verdasco si aggiudica la battaglia con Thiem : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...