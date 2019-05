Internazionali d’Italia 2019 | Novak Djokovic batte Shapovalov in due set e vola agli

LIVE Federer-Coric - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : ottavi in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Roger Federer e Borna Coric. Sulla terra rossa del Foro Italico va in scena il secondo impegno della giornata per lo svizzero, il quale in mattinata si è sbarazzato abbastanza agevolmente del portoghese Joao Sousa per 6-4 6-3 in 81 minuti di gioco nella sua prima partita a Roma dopo tre anni. Il fuoriclasse elvetico ...

Internazionali d’Italia : Djokovic distrugge Shapovalov - troppo Tsitsipas per il nostro Sinner da applausi : Internazionali d’Italia, niente derby azzurro con Fognini: Jannik Sinner ha perso contro Tsitsipas, vittoria per Djokovic Internazionali d’Italia, una giornata concitata a causa dell’accavallarsi di match dopo la pioggia di ieri. Novak Djokovic ha sconfitto Shapovalov nel suo primo turno odierno e più tardi dovrà affrontare il vincente di Kohlschreiber-Cecchinato. Shapovalov è stato messo ko dal numero 1 al mondo in un ...

Internazionali d’Italia - Del Potro show contro Goffin : l’argentino domina : Internazionali d’Italia, Del Potro ha vinto contro Goffin guadagnando il passaggio agli ottavi di finale al Foro italico Internazionali d’Italia, Del Potro vittorioso nella sua prima gara di giornata contro Goffin. L’argentino approda agli ottavi di finale vincendo in scioltezza il suo primo incontro odierno col punteggio di 6-4 6-2, contro un Goffin parso in difficoltà. In serata Del Potro incontrerà il vincente di ...

LIVE Fognini-Albot - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : serve un successo veloce in vista degli ottavi. Si comincerà non prima delle 14.45 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Fabio Fognini e il moldavo Radu Albot. La sfida, che sarebbe dovuta andare in scena ieri, è stata rinviata ad oggi a causa della pioggia battente che non ha dato tregua agli organizzatori. Sul Pietrangeli, dunque, nel terzo match in programma, Fabio andrà a caccia degli ottavi di finale in una giornata di pura ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal demolisce Jeremy Chardy ed accede agli ottavi : Un’ora e otto minuti di allenamento per Rafael Nadal. Si può riassumere così l’esordio agli Internazionali d’Italia 2019 dello spagnolo, che ha demolito il francese Jeremy Chardy con un eloquente 6-0 6-1. Nadal ha dominato, anche perché poi sarà obbligato a giocare nuovamente nel pomeriggio. Il primo set è un monologo di Nadal, che impiega solamente 26 minuti per chiudere sul 6-0. Un dominio assoluto dello spagnolo, che non ha ...