Inter | Skriniar lancia la sfida al Napoli | ” Ecco perchè vinceremo noi Juventus? Ci

L’Inter e Skriniar ancora insieme - arriva il rinnovo : “Ho rotto con l’agente - ho firmato personalmente” : L’Inter e Skriniar ancora insieme, il difensore ha rinnovato il contratto con i nerazzurri attraverso un accordo fino al 2023. In un comunicato pubblicato sul sito si legge: “insieme. Perché, insieme, siamo più forti. Milan Skriniar e l’Inter hanno gli stessi orizzonti. Ed è per questo che FC Internazionale Milano ha prolungato il contratto del difensore slovacco fino al 30 giugno 2023. Avanti insieme, pronti per le ...

Inter - ufficiale il rinnovo di Skriniar : il comunicato : Milan Skriniar ha rinnovato il proprio accordo con l’Inter sino al 2023, un sodalizio iniziato alla grande nelle scorse annate ben giocate dal centrale L’Inter e Skriniar insieme fino al 2023. Questo si legge nella nota della società milanese circa il futuro del difensore slovacco, che ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno del 2023. “Insieme. Perché, insieme, siamo più forti. Milan Skriniar e ...

Inter - ufficiale il rinnovo di Skriniar fino al 2023 : Milan Skriniar rinnova il contratto con l’Inter fino al 2023. Lo ha annunciato il club nerazzurro con un comunicato sul sito. Arrivato dalla Sampdoria nell’estate 2017, il difensore ha scelto quindi di proseguire in nerazzurro, allungando di un anno il contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. A dare l’annuncio è stata la stessa […] L'articolo Inter, ufficiale il rinnovo di Skriniar fino al 2023 è stato realizzato da ...

Skriniar - Godin e Ranocchia l’Inter alza il muro : Dopo l’addio in lacrime dell’ormai ex Capitano dell Atletico di Madrid, Diego Godin è pronto a diventare un giocatore nerazzurro, il difensore infatti si appresterà nelle rituali visite mediche che si svolgeranno presso l’ospedale Humanitas di Rozzano.Dopo la consueta visita medica al Coni e in Humanitas con il Professor Volpi, il giocatore firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri.Andrea Ranocchia il capitano fuori ...

Skriniar a DAZN : “Manca pochissimo al rinnovo - futuro all’Inter” : L’Inter scende in campo questa sera in trasferta contro l’Udinese e vuole approfittare dell’occasione per blindare il terzo posto, ma i friulani, ancora in cerca di punti per garantirsi la salvezza matematica, non sono da sottovalutare (fischio d’inizio ore 20.30 – match in esclusiva su DAZN). Milan Skriniar, uno dei protagonisti di questa stagione nerazzurra, […] L'articolo Skriniar a DAZN: “Manca ...

Inter - ci siamo : Skriniar ad un passo dal rinnovo di contratto : Uno dei pilastri dell'Inter negli ultimi due anni è stato sicuramente Milan Skriniar. Il centrale slovacco è stato acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per circa dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni. Inizialmente sembrava essere destinato a fare la riserva ad un grande colpo in quel reparto, visto che nello stesso periodo i nerazzurri stavano trattando Manolas e Rudiger. Alla fine non ...

Inter - Skriniar : "Rinnovo vicinissimo. Quanto mi manca il gol!" : Milan Skriniar in azione. Lapresse "Quanto manca al mio rinnovo? Pochissimo". Ai microfoni di Dazn, Milan Skriniar risponde sorridendo alla domanda sul suo futuro in nerazzurro. Pronto un ...

Inter - Skriniar annuncia il rinnovo del contratto : “Manca pochissimo al mio rinnovo, penso che il mio futuro sia all’Inter”. Sono le dichiarazioni del difensore dell’Inter, Milan Skriniar, Intervistato da Dazn alla vigilia della gara contro l’Udinese partita fondamentale per la qualificazione in Champions League. “Offerta del Real Madrid? Non so da dove sia uscita, non so nulla – ha proseguito -. Diventare capitano? Non e’ importante che uno ...

Skriniar - il mio futuro sarà all'Inter : MILANO, 3 MAG - "Manca pochissimo al mio rinnovo, penso che il mio futuro sia all'Inter". Lo ha detto il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, intervistato da Dazn alla vigilia della gara contro l'...

Juventus - 'Il Corriere dello Sport' : 'Possibile scambio con l'Inter per Skriniar e Icardi' : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato per la prossima stagione. Il club bianconero ha intenzione di acquistare un difensore di qualità e ha messo gli occhi su Milan Skriniar, considerando il fatto che De Ligt viene valutato almeno cento milioni di euro dall'Ajax. Lo slovacco è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia nerazzurra e sarebbe un grandissimo colpo per il reparto arretrato bianconero, considerando ...

Inter - pronto il rinnovo di Skriniar : cifre da top player per tenere lontane le big d’Europa : L’Inter ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar: il difensore slovacco firmerà, a fine stagione, un accordo pluriennale con un aumento progressivo di stipendio durante le stagioni Con sole 4 partite al termine della stagione un piazzamento Champions League da difendere, in qualità di terza in classifica, l’Inter pensa alle prime mosse in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno ...

Inter - Skriniar dopo Ranocchia. E il rinnovo è da top player : Di centrale in centrale. Ieri Andrea Ranocchia, il prossimo è Milan Skriniar. Si parla di rinnovi in casa Inter, ovvio. E la tempistica è stretta: non manca molto, l'annuncio ufficiale riguardo al ...

Inter - Skriniar risponde a Tardelli : 'Con la Roma nel primo tempo abbiamo avuto occasioni' : Il big match della trentatreesima giornata del campionato è stato sicuramente quello andato in scena allo stadio Meazza sabato sera che ha messo di fronte Inter e Roma. Sfida conclusa sul risultato di 1-1, con le reti messe a segno nel primo tempo da El Shaarawy e nella ripresa da Ivan Perisic. Gara equilibrata e punto che va bene ad entrambe le squadre. I nerazzurri, infatti, salgono a sessantuno punti e restano a più cinque sul Milan e con sei ...

Inter - la carica di Skriniar : 'il terzo posto non ci basta. Il discorso Icardi? Non è importante chi sia il capitano' : Claudio Grassi/LaPresse Sulla sfida di San Siro si è soffermato Skriniar , Intervistato da Sky Sport: ' è una partita da vincere, un successo infatti ci manderebbe a +9 sui giallorossi. Per la lotta ...