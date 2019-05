Inter | clima poco sereno | Joao Mario è svogliato | Spalletti lo allontana

Prima mappa del ciclo dell’acqua nella sua Interezza : permetterà migliori previsioni dei cambiamenti climatici : Presentata dall’Agenzia spaziale europea (ESA) durante l’evento “Living Planet” la Prima mappa al mondo che quantifica il ciclo dell’acqua tra terra, mare e cielo conosciuto a livello scientifico come ciclo idrologico. La mappa che si focalizza sull’area del Mediterraneo, è stata realizzata incrociando i dati di satelliti che analizzano parametri differenti, come l’umidità del terreno o la temperatura ...

Il clima è già cambiato - adesso tocca alla politica darsi da fare. Intervista a Stefano Caserini : Servono un'azione politica seria e coordinata, investimenti nella nuova infrastruttura energetica, disinvestimenti e stop ai sussidi irrazionali al mondo dei fossili, il mix di incentivi e ...

Clima : Extinction Rebellion Interrompe i blocchi a Londra : Il movimento Extinction Rebellion, che da giorni protesta a Londra, ha interrotto i blocchi per attuare la “Fase 2”: nata nel 2018 nel Regno Unito, la rete militante ha bloccato per una settimana vari luoghi molto frequentati della capitale. Il Waterloo Bridge è stato riaperto normalmente alla circolazione, dopo un intervento della polizia per allontanare i manifestanti. La protesta “entra in una nuova fase“, ha indicato ...

Feltri : “Clima? Non me ne frega. Con 2 gradi in più a Bergamo si sta meglio”. Parenzo : “Cosa ti Interessa?”. “La f***” : Dopo la contestata apertura della prima pagina di Libero, che ha definito Greta Thunberg “rompiballe”, il direttore Vittorio Feltri è intervenuto a La Zanzara, su Radio24: “Il surriscaldamento globale? Non me ne frega niente. Con due gradi in più a Bergamo si sta meglio”. Audio Radio24 L'articolo Feltri: “Clima? Non me ne frega. Con 2 gradi in più a Bergamo si sta meglio”. Parenzo: “Cosa ti ...

Clima - Interviene la scienza : il piano segreto degli ingegneri per salvare il pianeta : Per combattere il cambiamento Climatico arriva in campo la scienza: esiste infatti un piano segreto a cui lavorano alcune delle menti più brillanti del mondo scientifico mondiale per decarbonizzare il pianeta e azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050. Nel progetto sono coinvolti ingegneri, architetti, tecnici, biochimici, periti e docenti universitari, che sono stati chiamati a raccolta a inizio aprile a Milano. A organizzare l’incontro ...

Clima - Ghidini - Esa - : ascoltare la scienza per Intervenire : Se lei dovesse farne una nell'ottica della lotta ai cambiamenti Climatici, quale farebbe?"Più che una promessa io direi di fare un invito: l'invito è di ascoltare la scienza, ascoltare chi produce ...

Rappresentante cinese all'Onu : "impegno congiunto della comunità Internazionale per affrontare il cambiamento climatico" : Dunque, la comunità internazionale deve rafforzare ulteriormente le azioni da attuare in merito per promuovere in tutto il mondo una riconversione ecologica, fondata sulla bassa emissione di carbonio.

Clima ed eventi estremi - pubblicato il rapporto annuale del WMO : il 2018 il 4° anno più caldo - dal 2015 al 2018 i 4 anni più caldi dell’Intera serie storica : L’ISPRA, in qualità di focal point nazionale per la trasmissione di dati e prodotti Climatici all’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), ha prodotto e trasmesso recentemente le informazioni a livello nazionale, che contribuiscono a comporre il quadro Climatico globale dell’anno 2018. Tra queste, la stima aggiornata dell’anomalia della temperatura media in Italia, che pone il 2018 al primo posto tra gli anni più caldi di tutta la serie ...