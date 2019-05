Innovazione e futuro sostenibile | “Il biotech è già qui”

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il. Ma non solo. Ilc’è ed è prima di tutto presente, in mezzo a noi. Ha già iniziato a operare una rivoluzione profonda e pervasiva che volge lo sguardo a unpiù sano, piùper noi e per il pianeta che ci ospita. L’impatto delle biotecnologie, vere e proprie Key Enabling Technologies, come le ha definite la Commissione Europea, è rivoluzionario e sta trovando applicazione già oggi in molteplici comparti industriali, dalla salute ai processi industriali, dall’agricoltura all’ambiente, alla zootecnia. Cosa ha già dato ilal nostro Paese? Quanto potrebbe ancora di più dare se venissero poste in essere le condizioni per un suo reale sviluppo? Questo lo stimolo che ha dato il via all’Assemblea pubblica di Assobiotec, l’Associazione Nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, tenutasi ...

