Infarto | Ictus | Aterosclerosi | Trombosi | Embolia | colpiscono il doppio dei tumori ma

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Quando si usa il termine Cardiovascolari si utilizza una definizione riduttiva sintetizzata nell’acronimo CVD (Cardiovascular disease), un termine che raccoglie tutte le malattie chearterie e vene e organi diversi: cuore, cervello, polmone. Le chiamiamodel miocardio,cerebrale,Polmonare,delle Vene e delle Arterie. Le CVD sono la prima causa di morte e di grave invalidità in Italia, in Europa e nel mondo: quando non rubano la vita, la rovinano, compromettendo gravemente la qualità della vita del paziente e di chi gli sta vicino. Uno spreco: perchè in 1 caso su 3 possono essere evitate.ildei. Eppure sono meno temute e ne sottostimiamo impatto e incidenza. ALT – Associazione per la Lotta allae alle malattie Cardiovascolari – Onlus che da oltre 30 anni è in prima linea nella Lotta allache ...

GigiEinaudi : @scenarieconomic Preferisci morire di infarto o di ictus? @RaffaelloLupi @LucianoCaveri - sanitainsicilia : In occasione della XV Giornata Mondiale contro l’#IpertensioneArteriosa, promossa in Italia dalla Società Italiana… - claudioerpiu : RT @giovannibracal2: @claudioerpiu un manager che lavora 18 ore al giorno che rischia infarto o ictus per lo stress è giusto che guadagni t… -