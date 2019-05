Incidente alla Mille Miglia | distrutte due Ferrari | ferita una donna

Motori – Che disastro alla Mille Miglia! Incidente tra Ferrari : due esemplari del Cavallino da buttare - ferita una donna [FOTO] : Brutto scontro tra due Ferrari questa mattina alla Mille Miglia 2019. Una donna lievemente ferita, gravi danni invece per le supercar Un brutto episodio rischia di rovinare il clima della “Corsa più bella del mondo“. E’ successo questa mattina, mentre la carovana della Mille Miglia 2019 viaggiava in direzione Senigallia (Ancona), due Ferrari si sono scontrare per causa ancora in corso di accertamento. Non ancora chiare, ...

Incidente tra due Ferrari alla Mille Miglia! Auto distrutte nel campo - ferita una donna : Spettacolare Incidente stradale alla Mille Miglia nella provincia di Ancona. A scontrarsi due Ferrari, entrambe finite nel prato a bordo strada dopo lo schianto. Ancora da accertare con esattezza la dinamica del sinistro, che fortunatamente non avrebbe provocato feriti gravi. Una donna è stata portata per accertamenti in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, le due lussuose Auto procedevano a velocità sostenuta quando, per cause ancora ...

Tragico Incidente a Reggio Calabria : muore 24enne sul colpo schiacciata dalla sua auto : Un Tragico incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Pazzano, Provincia di Reggio Calabria. Nel Tragico scontro mortale ha perso la vita una giovane ragazza di Reggio Calabria, originaria di Stilo. Morta sul colpo per cause ancora in fase di accertamento Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla ex Strada Statale 110 all'altezza della periferia di Pazzano, una giovane ragazza originaria di Stilo di 24 anni, Maria Giovanna ...

Uomo accusa malore alla guida e provoca Incidente : un morto : Roma – Tragedia in via di Decima, poco prima delle 12, dove un Uomo colto da malore alla guida ha causato un incidente stradale che ha coinvolto tre auto. L’Uomo che innescato lo schianto, un italiano di 63 anni, e’ morto. Sul posto e’ intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale. Non gravi le conseguenze riportate dagli altri conducenti. Al momento e’ stata chiusa via di Decima all’altezza di via Sabatini, ...

Incidente hot a Ballando con le Stelle : si strappano i pantaloni di Lasse Matberg : Imprevisto con momenti di imbarazzo nell'ultima puntata di Ballando con Stelle. Lasse Matberg è stato protagonista di un piccolo Incidente mentre ballava con la maestra Sara Di Varia....

Incidente a Scala Greca - lunedì i funerali. Il testimone : 'volato dalla moto contro palo' : Una cronaca in prima persona, con Paolo che scrive rivolgendosi ancora all'amico che oggi non c'è più. 'All'1.05, non si sa come - scrive - mentre io sto guidando la mia moto seguendoti, voli dalla ...

Incidente Ciao Darwin - Paolo Bonolis : "Vicini alla famiglia dal primo momento" : Il concorrente Gabriele Marchetti, 54 anni, rischia la paralisi dopo un Incidente avvenuto ai rulli del 'Genodrome'

Siracusa - Incidente in viale Scala Greca : Simone muore a 17 anni in sella alla sua moto : incidente mortale nella notte in viale Scala Greca, all'altezza di via Modica, a Siracusa: Simone Geracitano, studente di 17 anni, è morto in sella alla sua moto, dopo averne perso il controllo per cause in via di accertamento ed aver poi sbattuto contro un cartellone della pubblicità. Sotto choc i compagni di classe e i docenti del liceo scientifico Einaudi che frequentava. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a quel punto si è ...

Incidente in galleria : chiusa la nuova Lecco-Ballabio : Lecco, 2 maggio 2019 " A causa di un Incidente in galleria , il traffico sulla nuova Lecco " Ballabio è completamento bloccato e gli automobilisti sono stati deviati sulla Sp 62. L'Incidente, con lo ...

Morto l'attaccante ceco Josef Sural - Incidente mentre tornava dalla partita : Tragedia nel sud della Turchia . Il calciatore della nazionale della Repubblica Ceca, Josef Sural , è Morto in un incidente stradale mentre tornava in bus con la sua squadra, l' Alanyaspor , dalla ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Robert Kubica scatterà dalla pit-lane dopo l’Incidente di ieri : Come sembrava già scontato sin dalla giornata di ieri, oggi è arrivata l’ufficialità: Robert Kubica scatterà dalla pit-lane nel Gran Premio dell’Azerbaijan 2019 di Formula Uno. Come ha anticipato il sito Crash.net, infatti, la Williams ha deciso di non far partire dalla griglia il pilota polacco che ieri, com’è ben noto, ha chiuso le sue qualifiche nella Q1 contro le protezioni di curva 8, in concomitanza con l’ingresso ...

Ballando con le Stelle - Nunzia De Girolamo guerriera : in pista dopo l'Incidente. Ma la giuria non la premia : Nunzia De Girolamo si è esibita a Ballando con le Stelle . dopo l'incidente avuto in settimana che l'ha costretta a indossare un bustino , alla fine l'ex ministro è riuscita a scendere in pista . ...

Jacqui Saburido è morta : sfigurata dopo Incidente/ Lottava contro l'alcol alla guida : Jacqui Saburido è morta all'età di 40 anni. La ragazza venezuelana era rimasta sfigurata dopo un gravissimo incidente: la sua triste storia

Ricoverato dopo Incidente stradale - 29enne si lancia dalla finestra dell'ospedale e muore : La notte scorsa il corpo di un 29enne che dopo un incidente stradale era stato Ricoverato nel reparto di Neurochirurgia al settimo piano dell'ospedale Santissima Annunziata a Taranto, è stato ritrovato poche ore dopo sul selciato all'esterno del nosocomio. Secondo una ricostruzione fornita da fonti dell'Asl, il giovane si sarebbe suicidato lanciandosi da una finestra dell'ospedale. Sull'episodio indaga la Polizia. Ad accorgersi della sua ...