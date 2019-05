In Italia i malati tumore spendono 5 miliardi di euro l'anno di tasca propria per curarsi

(Di giovedì 16 maggio 2019) I risultati del rapporto sulla condizione assistenziale deioncologici inpresentati dalla Federazionena delle associazioni di volontariato in oncologia. Nonostante l'impegno del sistema pubblico, il malato di cancro è chiamato spesso a mettere mano al portafoglio per. "Nonostante l'innegabile impegno del sistema pubblico, il malato di cancro è chiamato spesso a mettere mano al portafoglio per sopperire ad una serie di esigenze sia di tipo medico che assistenziale, evidentemente non del tutto compensate dall'assistenza pubblica" spiega infatti il rapporto, ricordando che molti dei soldi sborsati sono in realtà necessari non per la terapia ma per l'assistenza al malato nel corso della malattia e successivamente.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...