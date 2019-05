I’m Gonna Love Me Again è il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per

optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) Ildiconper Rocketman è (I'mMe. Il duetto sarà inserito nella pellicola che uscirà il prossimo 24 maggio. Il brano è stato scritto dae Bernie Taupin appositamente per l'occasione. Il brano sarà inoltre portato in duetto con, che sarà anche protagonista della pellicola al cinema dal 29 maggio. Ilè co-prodotto da Giles Martin e Greg Kurstin ed è stato registrato presso gli AIR Studios di Londra e l'Echo Studio di Los Angeles. Con ilinserito nella colonna sonora di Rocketman, si mette in evidenza la voce diche sarà anche protagonista del biopic presto sul grande schermo nel quale si ripercorrerà la carriera dipresto in Italia per le date in programma per il tour di addio alle scene che sta portando in tutto il mondo. Giles Martin ha inoltre lavorato ...

