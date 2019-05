Il taxi volante elettrico di Lilium ha spiccato il volo in Germania | entrerà in servizio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Si è fatto tanto parlare divolanti, la startup tedescaha effettuato il suo primo decollo senza pilota, nei cieli della. Secondo l’azienda, questo velia decollo verticale potrebbe costituire, entro sei anni, la base per unaereo su richiesta. Dispone di cinque posti (un pilota e quattro passeggeri), 36 motori completamente elettrici, e può raggiungere una velocità massima di circa 130 km/h. L’autonomia dichiarata è di 130 km, e la caratteristica che attira l’attenzione fin dal primo sguardo è che è privo di coda, timone o cambio. Quandoin, questo mezzo sarà pilotato da un essere umano, ma è già stata messa in preventivo la guida autonoma. Per vedere una flotta perfettamente funzionante e autorizzata albisognerà attendere il 2025. Almeno questo è l’obiettivo dichiarato. Per chi si sta chiedendo quanto ...

CastigliMirella : RT @Miti_Vigliero: 'C'è un fragoroso silenzio intorno alla vicenda del Capitano Volante svelata ieri su Repubblica. In qualunque altra demo… - negrifil : '[..] solo 17 giornate di lavoro in ufficio [..]' Più che i 'taxi del mare' io fermerei le 'Ferrari dei cieli'....… -