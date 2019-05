Il ritorno di Demi Lovato | Ecco come il jiu-jitsu mi ha reso forte

ilgiornale

(Di giovedì 16 maggio 2019) Novella Toloni La popstar americana, dopo il recente ricovero in rehab e la scomparsa dalla scena musicale, è tornata più grintosa che mai. Lo dimostrano l'arrivo del nuovo manager e la riscoperta di se stessa grazie al jiusta vivendo il suo momento di rinascita, sia personale sia professionale. A pochi mesi di distanza dal ricovero d’urgenza in rehab, per abuso di alcool e droga, e dopo l’assenza prolungata dalla scena musicale e televisiva,è tornata. Decisamente in carne, certo, ma sorridente e grintosamai si era vista. Che il vento sia cambiato lo si è intuito pochi giorni fa, quando la cantante americana ha pubblicato sui social la notizia della firma del contratto con il nuovo manager, Scooter Braun, uno dei talent scout più famosi e conosciuti d’America. "Ho ufficialmente un nuovo manager! E non solo un manager ma l’unico e solo Scooter ...

