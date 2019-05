Il processo del surge glaciale | un ghiacciaio ha creato un nuovo lago in Pakistan

Il governatore Nicola Zingaretti nomina direttrice la funzionaria a processo per truffa ai danni della Regione Lazio : Dirigente della Regione Lazio, imputata nell’ambito di un processo per truffa nei confronti del suo stesso ente – che si è pure costituito parte civile – sulla cui testa pende una richiesta di condanna di 10 anni di carcere. Nonostante questo, il 22 gennaio 2019 Tiziana Petucci è stata nominata dal governatore Nicola Zingaretti a capo della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attivita` Produttive e Lazio Creativo, incarico per il ...

Samsung rivela le potenzialità del suo processo produttivo a 3 nanometri : Samsung non perde mai tempo nello sviluppare nuove tecnologie: processo a 6 nanometri vicino alla produzione, finalizzazione di quello a 5 e sviluppo di quello a 4 entro fine anno. Incredibilmente però, l'azienda ci spiega le potenzialità del processo a 3 nanometri e la tecnologia che ne sta alla base. L'articolo Samsung rivela le potenzialità del suo processo produttivo a 3 nanometri proviene da TuttoAndroid.

A processo il teste chiave del caso Cucchi : accusato di detenzione di cocaina : Francesca Bernasconi Grazie alle sue rivelazioni, nel 2016, l'appuntato Casamassima fece riaprire il caso della morte di Stefano Cucchi Chiesto il processo per l'appuntato dei carabinieri, Riccardo Casamassima, teste chiave nel caso della morte di Stefano Cucchi, il geometra 31enne, deceduto a seguito del pestaggio subito da parte dei militari. La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio dell'appuntato per il reato di ...

Giro d’Italia 2019 - che fine ha fatto Alessandra De Stefano? La voce storica del processo ora è vice-direttrice : In molti se lo sono chiesto in questi primi tre giorni di Giro d’Italia, non vedendo, al termine di ogni frazione, Marco Franzelli alla conduzione del Processo alla Tappa, storico programma Rai in onda subito dopo l’arrivo dei corridori: che fine ha fatto la storica conduttrice, Alessandra De Stefano? A gennaio la giornalista Rai è stata nominata vicedirettrice di Rai Sport assieme a Bruno Gentili, Raimondo Maurizi, Enrico Varriale, ...

Marcello Dell’Utri - scatta la prescrizione : l’ex senatore si salva dal processo sulla P3 : Marcello Dell’Utri si salva grazie alla prescrizione dal processo sulla P3. I giudici del Tribunale di Roma hanno disposto di non doversi procedere nei confronti dell’ex parlamentare di Forza Italia, accusato di violazione della Legge Anselmi sulle associazioni segrete. Le accuse si riferiscono ai rapporti intercorsi con l’imprenditore Flavio Carboni (condannato in primo grado a 6 anni e mezzo nel processo principale), per la parte ...

Amm. Girardelli : "In atto processo di rinnovamento della flotta" : Messina, 11 mag. (AdnKronos) - “Il mare è una frontiera aperta difficilmente presidiabile. Per questo la sicurezza nazionale richiede navi dotate di alta tecnologia capace di assolvere al meglio i compiti che vengono affidati. La Marina militare ha in atto un processo di rinnovamento della flotta”.

Aggressione giornalista Rai - chiesto processo per moglie del boss Caldarola : Maria Girardi L'inviata del Tg1 Maria Grazia Mazzola fu prima minacciata pesantemente e poi venne colpita al volto con un pugno È stato chiesto il rinvio a giudizio per la 44enne Monica Laera, moglie del boss barese Lorenzo Caldarola ritenuto vicino ai vertici del clan mafioso del capoluogo pugliese Strisciuglio. La richiesta della Procura nei confronti della donna, colpevole dell'Aggressione ai danni della giornalista Rai Maria ...

'Responsabili della morte di Nadia' : a processo dirigenti sanitari e datori di lavoro : Concorso colposo in omicidio colposo: è questa l'accusa mossa dalla magistratura nei confronti di cinque persone che ruotavano, lavorativamente parlando, intorno alla Cascina Clarabella di Iseo, il ...

Lenovo arricchisce i notebook ThinkPad - nuovi modelli ultrasottili con processori AMD : Lenovo ha annunciato i nuovi notebook ThinkPad T495, T495s e X395 equipaggiati con i processori AMD Ryzen 7 Pro di seconda generazione. Si affiancano ai già esistenti ThinkPad T e ThinkPad X. Oltre alla dotazione tecnica, fra i punti di forza di questi prodotti c’è il peso inferiore a 1,36 kg, che li rende adatti come strumenti per lavorare in movimento. Il produttore promette un’autonomia fino a oltre 16 ore e un incremento delle ...

Amanda Knox torna in Italia per partecipare al Festival della Giustizia penale : “È un’icona del processo mass-mediatico” : Amanda Knox torna in Italia per la prima volta dopo la sua scarcerazione, quasi otto anni dopo essere stata assolta dalla Corte d’assise d’appello di Perugia dall’accusa di avere partecipato all’omicidio, compiuto sempre nel capoluogo umbro, di Meredith Kercher e scarcerata dopo avere passato poco meno di quattro anni in cella. Una decisione confermata poi anche dalla Cassazione, che la riconobbe definitivamente innocente. La ragazza sarà ospite ...

Ambiente : da ENEA un processo innovativo di riciclo delle retine per mitilicoltura [GALLERY] : Nuova vita al polipropilene. ENEA ha sviluppato un processo innovativo per il trattamento e il riciclo delle retine di plastica utilizzate per la produzione delle cozze che permette di trasformarle in nuovi oggetti o di reinserirle nell’ambito della stessa filiera produttiva, evitandone lo smaltimento in discarica, con riduzione dell’impatto ambientale e risparmi su tempi e costi di produzione. È il risultato dello studio condotto dall’ENEA per ...

Lo Squartatore di Hollywood a processo per l’omicidio della fidanzata di Ashton Kutcher : È accusato di aver ucciso con 47 coltellate Ashley Ellerin, fidanzata dell'attore, Ashton Kutcher, e altre quattro vittime. Il serial killer che ha terrorizzato Holiwood negli ultimi vent'anni sta per essere processato come pluriomicida. Contro di lui anche la testimonianza dell'ex marito di Demi Moore.Continua a leggere

Stranger Things - l'accusa di plagio ritirata il giorno prima del processo : Scusate mi sono sbagliato.Poco prima di arrivare a processo Charlie Kessler, che aveva accusato i fratelli Matt e Ross Duffer di avergli rubato l'idea di Stranger Things, decide di ritirare l'accusa evitando quindi di finire in tribunale. Dopo aver ascoltato le deposizioni dell'ultima settimana dell'esperto legale che avevo ingaggiato, mi è apparso chiaro che, nonostante quanto avessi creduto in passato, il mio lavoro non ha nulla in comune ...

