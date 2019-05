Il nuovo report di associazione Antigone sulle carceri italiane

Il Fatto Quotidiano e Mediapart - lunedì 1 aprile in edicola il nuovo reportage tradotto : l’Algeria e la rivolta pacifica : Prosegue la partnership de Il Fatto Quotidiano con il Quotidiano francese Mediapart. Ogni lunedì un’ampia inchiesta proposta dal giornale fondato da Edwy Plenel e tradotta per i nostri lettori. 1 aprile: Algeria, come una nuova indipendenza L’attenzione è tutta per la capitale, Algeri, ma in Cabilia, storicamente la terra di grandi resistenze, molti hanno la sensazione che in Algeria si stia scrivendo la storia. Da Mediapart di questa ...