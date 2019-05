Il Ministero dell' Interno ha assegnato 3 milioni di euro a Pozzallo

Un super Ministero della carità in arrivo in Vaticano. In pole position l'elemosiniere Konrad Krajewski : La Riforma della Curia romana voluta dai cardinali al momento di eleggere Papa Francesco ha molto a che vedere con la vicenda del palazzo occupato in via Santa Croce in Gerusalemme. E con il riallaccio delle utenze della luce sabato sera ad opera del’Elemosiniere pontificio, cardinale Konrad Krajewski. Non per uno, ma per ben due motivi. Il primo che si desume dalla bozza del documento inviata alle Conferenze episcopali nazionali, e ...

Il grande tour di Matteo Salvini : nel 2019 solo 17 giorni al Ministero dell’Interno : Matteo Salvini è stato 'assente' al Viminale nel 70% dei giorni del 2019. A calcolarlo è stata La Repubblica, che grazie soprattutto ai social del leader della Lega ha stimato che Salvini si è presentato al suo ministero solo per 17 giornate piene. Quello iniziato il 1 gennaio a Bormio viene considerato un grande tour elettorale che non si è mai interrotto.Continua a leggere

Consigli per una vita attiva a tutte le età dopo le nuove linee guida del Ministero della Salute : L’esercizio allunga la vita. Questa semplice affermazione è stata ribadita con forza dal Ministero della Salute, che ha recentemente approvato le nuove linee guida per l’attività fisica. Nel mondo, il 25% degli adulti e il 75% degli adolescenti non svolge la necessaria attività fisica, e in Italia le percentuali non sono migliori: solo la metà degli adulti ed un bambino su 4 svolgono esercizio per almeno un’ora a settimana, con record negativi ...

De Laurentiis : “Negli stadi si spaccia e il Ministero dell’Interno dorme. L’Italia è il Paese più corrotto del mondo” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso del forum “Il calcio che vogliamo” organizzato presso la sede de “Il Corriere dello Sport” a Roma, ha rilasciato importanti dichiarazioni. Nel dettaglio, il numero uno del Napoli ha parlato della droga che gira negli stadi italiani: “Il calcio inglese ha avuto una santa come la Thatcher mentre oggi il Ministero dell’Interno dorme, è assente da ...

Concorsi Cnr - Ministero della Salute - Agenzie per il Lavoro : invio cv entro maggio-giugno : Attualmente, sono stati indetti alcuni bandi di concorso per conto di vari enti pubblici come il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero della Salute. Tuttavia, sono in atto numerose assunzioni da parte di Agenzie per il Lavoro a nome di aziende clienti. Si precisa che il personale richiesto deve essere in possesso di una laurea o di una qualifica professionale. Bandi di concorso a maggio-giugno La struttura di fisiologia clinica ...

Integratori alla curcuma ritirati dal Ministero della Salute : legati a 2 casi di epatite : Integratori alimentari alla curcuma ritirati dal Ministero della Salute. Le indagini avrebbero associato al loro consumo due casi di epatite acuta colestatica. L'Istituto Superiore di Sanità sta ancora indagando ma il consiglio, a scopo precauzionale, da parte delle autorità, è quello di non consumare i lotti coinvolti da questo allarme alimentare e medico. I lotti degli Integratori alla curcuma ritirati dal Ministero della Salute In seguito ...

“Carbonara sana” - il Ministero della Salute “riscrive” la ricetta : Carbonara, ragù, cotoletta. Ricette della tradizione italiana rivisitate in chiave salutista, per mangiare sano, in linea con le attuali esigenze nutrizionali, senza privarsi del gusto. E’ il progetto allo studio del Ministero della Salute che, insieme alla Federazione italiana cuochi, punta ‘riscrivere’ le modalità di preparazione dei piatti tricolori. Ad anticiparne gli obiettivi la ministra della Salute, Giulia Grillo, a ...

Concorsi Ministero della Giustizia - Unimpiego Confindustria - Cri - Aifa : a maggio e giugno : Al momento, sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico e tirocini a nome del Ministero della Giustizia, dell'Unimpiego Confindustria, della Croce rossa italiana e dell'Agenzia italiana del farmaco, per l'inserimento di nuovo personale esperto da assegnare presso i propri organismi. Bandi di concorso a giugno L'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Venezia ha attivato un avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio ...

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato una direttiva che contiene indirizzi operativi su «commercializzazione di canapa e normativa degli stupefacenti» : Il ministero dell’Interno ha pubblicato in serata il testo di una direttiva che contiene indirizzi operativi su «commercializzazione di canapa e normativa degli stupefacenti». La direttiva è arrivata dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva promesso di chiudere «uno

'Può restare a casa o al Ministero' : nonostante l'ironia della Gruber - Salvini va ad 'Otto e mezzo' : ... Lega Nord , è ormai divenuto famoso per essere un politico dai modi alquanto diretti e non sempre troppo cordiali, che non ha mai nascosto le sue antipatie verso determinate persone del mondo dell'...

Salone del Libro - spostato lo stand di Altaforte : sarà vicino al Ministero della Difesa : È stato spostato alle spalle dello stand della Difesa lo spazio espositivo di Altaforte, la casa editrice vicina a Casa Pound al centro delle polemiche di questi giorni (il suo arrivo al Salone ha innescato una serie di defezioni da parte di scrittori e collettivi di editori). ...

G8 di Genova - risarcito dal Ministero dell’Interno devolve i soldi all’Ong Mediterranea e alla nave mare Jonio : risarcito dal ministero dell’Interno per i fatti del G8 di Genova investirà la cifra per finanziare il progetto Mediterranea Saving Humans che opera soccorrendo i migranti nel mar Mediterraneo con la nave mare Jonio. Questa la storia, raccontata da Repubblica, di Massimo Costantini, 62enne direttore scientifico dell’Istituto Tumori di Reggio Emilia, che durante la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 era all’interno delle scuole ...

Ministero dell'Ambiente * G7 : COSTA - « CHI CONCEPISCE L'ECONOMIA SECONDO I VECCHI PARADIGMI APPARTIENE ALL'ARCHEOLOGIA POLITICA » - : "Io credo - ha detto il ministro - che la dicotomia tra economia e tutela ambientale che ha caratterizzato il secolo scorso vada superata: ci sono, oggi, tutte le condizioni tecniche, scientifiche e ...