Il Milan punta a Sarri Gazidis vola a Londra per incontrare il tecnico

Da Fiorentina-Milan all’IndyCar : gli imperdibili appuntamenti del weekend di DAZN : Tutti gli appuntamenti imperdibili del weekend di DAZN: sabato sera appuntamento con “Diletta Gol in campo”, in diretta dal Franchi. L’offerta multisport di DAZN nel fine settimana prevede anche boxe, MMA, motori con WRC, IndyCar e NASCAR, rugby e baseball Il weekend che si apre stasera su DAZN sarà ricchissimo di sport. Saranno infatti oltre 60 gli eventi che la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati, live e in modalità on ...

Fiorentina Milan - Gattuso punta la Champions : 'Nel calcio italiano abbiamo visto che nessuna squadra regala niente, noi dobbiamo pensare a fare il nostro. E' una partita molto difficile'. Così Rino Gattuso, allenatore del Milan, alla vigilia ...

Fiorentina-Milan - gara da non sbagliare : appuntamento su DAZN : Sta per aprirsi il weekend in cui è in programma la 36esima giornata di Serie A da cui potrebbero uscire importanti verdetti. Tra le gare più importanti previste in calendario c’è quella del Franchi dove la Fiorentina, ancora a secco di vittorie dall’arrivo di Vincenzo Montella in panchina, ospita il Milan. I rossoneri hanno l’assoluta […] L'articolo Fiorentina-Milan, gara da non sbagliare: appuntamento su DAZN è stato ...

Milano “invasa” da 500mila penne nere. E in centro spunta l’alpino-direttore d’orchestra : la sua performance tra acuti e camicie a quadrettoni : L’alza bandiera degli alpini ha salutato la Madonnina in piazza Duomo e ha aperto, a Milano, la tre giorni di festa delle penne nere. Sono 500mila le persone attese in città per celebrabre i 100 anni dell’Associazione Nazionale Alpini. Già ieri gli alpini si sono fatti notare: hanno piantato gli alberi nel boschetto di Rogoredo, famoso per lo spaccio, hanno ripulito alcune sponde del Lambro e hanno sistemato piazza Leonardo da Vinci. ...

Gattuso ai saluti - per il Milan spunta l’idea di Simone Inzaghi : Dopo un annata altalenante Rino Gattuso al termine della stagione verrà sostituito pare da Simone Inzaghi, i dettagli delle trattative.spunta un nome nuovo per la panchina rossonera. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan pensa a Simone Inzaghi, attuale tecnico della Lazio.L’allenatore è molto legato ai colori biancocelesti, ma il suo futuro sembra essere in discussione,considerando anche le parole pronunciate ...

Nell'inchiesta sulle tangenti a Milano spunta il caso Comi : i pm indagano su consulenze a società a lei vicina : spunta il caso dei contratti di consulenza sospetti per 38 mila euro ottenuti, attraverso l’influente esponente azzurro Gioacchino Caianello, da una società riconducibile a Lara Comi, l’europarlamentare e coordinatrice di Forza Italia a Varese, nell’inchiesta dei pm della Dda di Milano con al centro un sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti in Lombardia. Inchiesta che oggi ha visto un primo ...

Il Milan sfida il Bologna per uscire dalla crisi : appuntamento su Sky : Ultima chiamata per la Champions: è questa l’idea con cui deve scendere in campo il Milan questa sera a San Siro dove arriverà il Bologna, ormai a un passo dalla salvezza in Serie A. Il rendimento dei rossoneri nelle ultime sette gare è stato davvero preoccupante: solo 5 punti su 21 disponibili, con l’unica vittoria […] L'articolo Il Milan sfida il Bologna per uscire dalla crisi: appuntamento su Sky è stato realizzato da Calcio ...

Il tour di Marco Mengoni continua a novembre : nuovi appuntamenti nel saluto a Milano : Marco Mengoni chiude i concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) lasciando ai fan la speranza di un ritorno. L'artista ha intrapreso la tournée live lo scorso 27 aprile dal Pala Alpitour di Torino e ha poi fatto tappa a Milano per 4 appuntamenti in programma 1, 2, 4 e 5 maggio. Mengoni è adesso in viaggio verso Roma, dove terrà 3 concerti al Palazzo dello Sport nei giorni 8, 10 e 11 maggio (gli ultimi biglietti per assistere agli ...

Milan-André Silva - futuro da decidere : rispunta il Wolverhampton : ... lasciarlo andare per un'altra stagione in prestito con diritto di riscatto potrebbe essere un rischio, ma comunque fattibile nel caso la vetrina fosse quella del campionato più prestigioso del mondo.

Milan su Thauvin - ma i problemi raddoppiano : spunta il Real Madrid : Il Campione del Mondo, autore in stagione di 15 gol e 10 assist, vuole giocare la massima competizione europea per il club, e lo vuole fare non tanto per partecipare, ma da protagonista. Al momento, ...

Milan - ecco la maglia '19-'20. E spunta l'indizio di mercato... : Per una Juventus che innova, c'è un Milan che torna all'antico. Per una Signora che abolisce le strisce, c'è un Diavolo che le stringe. Riportando alla mente la divisa del centenario rossonero: ...

Milan - spunta la nuova maglia : sarà usata contro il Frosinone : Anticipazioni maglia Milan 2019 2020 – Il Milan si prepara a un finale di stagione a dir poco infuocato. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, i rossoneri sono pronti ad affrontare il match di campionato contro il Torino, decisivo in chiave quarto posto. Una sconfitta, infatti, complicherebbe non poco i piani di […] L'articolo Milan, spunta la nuova maglia: sarà usata contro il Frosinone è stato realizzato da ...

Milan - spunta l'idea Arana : Nuove sul Milan in ottica mercato. Secondo la Gazzetta dello sport, è stato proposto Arana che può lasciare il Siviglia per molto meno di 10 milioni di euro.