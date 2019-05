Il M5s ha tolto il simbolo al candidato sindaco di Cagliari per le sue frasi anti aborto

agi

(Di giovedì 16 maggio 2019) "Ci sono valori che fanno parte del Dna del Movimento, come l'idea di una donna che ha diritti e doveri identici a quelli dell'uomo. Nel lavoro, in famiglia, in amore. Ribadiamo che siamo lontani anni luce dalle posizioni espresse al congresso di Verona e oggi torniamo sull'argomento per prendere le distanze da quanto affermato daldiAlessandro Murenu". E' quanto si apprende da una nota M5s. "Ci vuole rispetto per la donna, ma soprattutto coerenza. Chi vole associare rivendicazioni come quelle espresse a Verona contro la donna aldel Movimento, si sbaglia di grosso ed è fuori dal nostro progetto. La lista non era stata ancora depositata. Alè stata revocata la certificazione e inibito l'uso del. Non ci saranno candidati sindaci a", viene spiegato. In mattinata si era scoperto che sul sito del ...

