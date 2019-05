Il Giro d’Italia arriva a L’Aquila 10 anni dopo il terremoto | l’appello di Cataldo

sportfair

(Di giovedì 16 maggio 2019) Ild’Italiaa L’Aquila per la 7ª tappa: Dariofa un appello ai fan, 10ilche ha devastato la città Sono passati ben 10dalche sconvolse l’Abruzzo. Case devastate, vite spezzate e un futuro incerto hanno accompagnato gli abitanti di diverse città, ritrovatisi a fare i conti con la furia della natura, inaspettata e impossibile da controllare. A 10dal, ild’Italia passa da L’Aquila per la 7ª tappa e il ciclista abruzzese Darioha voluto lanciare un appello ai microfoni di Sky Sport: “spero solo che venga a vederci molta gente perchè l’Aquila ne ha bisogno, è una città che sta rinascendo da zero. Secondo me bisogna venire a vederla, vedere come sta rifiorendo più bella di prima, sarà sicuramente emozionante per noi“.L'articolo Ild’Italia ...

