Il finale di NCIS 16 riporta in vita un personaggio morto? Il promo shock dell’ultimo

NCIS 16 in onda a Pasqua su Rai2 - domenica 21 aprile a tutto crime con FBI e il finale di Blue Bloods 8 : Non solo la loro programmazione non si ferma, ma addirittura si arricchisce: il quarto episodio di NICS 16 in onda a Pasqua su Rai2 è seguito da ben due episodi di FBI, anch'essi in prima visione in Italia, e il finale di Blue Bloods 8. Rai2 ha deciso di programmare una serata a tutto crime coi suoi procedural per la domenica di Pasqua, che parte come di consueto con un nuovo episodio in prima tv assoluta per l'Italia di NCIS, la serie di ...