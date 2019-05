Il calciomercato estivo 2019 chiuderà il 2 settembre in Italia

Inter - 'linea giovane' per il calciomercato estivo : Chiesa - Pépé e Sarr (RUMORS) : L'Interesse che l'Inter starebbe manifestando negli ultimi tempi per Nicolas Pépé, attaccante del Lille, potrebbe celare un indizio sul prossimo allenatore della società nerazzurra. Il bomber ivoriano, infatti, è già stato visionato più volte in Francia dallo Special One e, secondo il giornale transalpino "Infofoot", potrebbe essere proprio lui una delle richieste di José Mourinho qualora dovesse tornare nella Milano nerazzurra. Ad ogni modo, ...