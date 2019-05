I morti non muoiono | il trailer del film zombie che ha aperto Cannes

I morti non muoiono - horror con poesia di Jarmush apre Cannes : Una Spoon River alla fine del mondo è il dono d'apertura che Jim Jarmush fa al 72 Festival di Cannes: "I morti non muoiono"

Festival di Cannes 2019 - I morti non muoiono di Jim Jarmusch : In una sonnolenta cittadina qualunque dell’America, chiamata Centerville (ma potrebbe chiamarsi Twin Peaks), c’è qualcosa di strano. La luna è enorme, le ore delle giornata hanno una scansione imprevedibile, gli orologi non funzionano bene e nemmeno le stazioni della radio, mentre gli animali hanno comportamenti bizzarri. “Qualcosa di strano sta per succedere”, dice il poliziotto Ronnie Peterson (Adam Driver) al suo partner più anziano, Cliff ...

Decreto sicurezza bis : multe a chi non rispetta gli ordini sui soccorsi in mare 70 morti - 100 sbarchi a Lampedusa : Il testo prevede il trasferimento di poteri dal dicastero di Toninelli a quello di Salvini che potrà interdire la navigazione «qualora sussistano ragioni di ordine pubblico o sicurezza»

Mare Jonio - Gad Lerner contro Matteo Salvini sui migranti : 'Ride sui morti annegati - se non è razzismo questo' : 'Ciao ciao a chi pratica il salvataggio in Mare. Solo questo sa dire il ministro Matteo Salvini dopo aver appreso che altri 70 migranti sono annegati ieri nel Mediterraneo'. Gad Lerner non riesce a ...

Operai morti alla Lamina - al titolare 1 anno e 10 mesi : non andrà in carcere : Milano, 9 maggio 2019 - Ha patteggiato 1 anno e 10 mesi, pena sospesa , dopo aver risarcito le famiglie delle vittime e l'Inail per un totale di circa 4,5 milioni di euro, Roberto Sanmarchi, il ...

Oxfam : due miliardi di persone non hanno accesso ai farmaci. Solo nel 2017 sono morti tre milioni di bambini : Nel 2017, più di tre milioni di bambini sono morti perché non avevano accesso a vaccini e farmaci di base. È questa la misura del costo, spesso insostenibile, delle cure mediche. Al mondo, sono circa due miliardi le persone che non possono permettersi neanche quelle essenziali. Una disuguaglianza che colpisce soprattutto i paesi più poveri, ma che impatta anche in Italia, dove il costo dei farmaci rappresenta il 20% della spesa sanitaria ...

Carbonizzati e non identificabili! In Niger esplode autocisterna - almeno 50 morti : Un’autocisterna è esplosa nella capitale del Niger, Niamey. Nella deflagrazione hanno perso la vita almeno 55 persone. Il drammatico incidente è avvenuto nella notte, a qualche centinaio di metri dall'aeroporto internazionale di Niamey. Lo riferisce il sito della rivista Jeune Afrique citando il ministro dell'Interno Nigerino, Mohamed Bazoum. Secondo quanto affermato dal direttore generale della protezione civile del Niger, Boubacar Bako, citato ...

L'epidemia. Ebola non si ferma : a quota mille i morti nell'Est del Congo : Il personale medico è spesso nel mirino nell'Est del Congo, Ansa, . Dallo scorso primo agosto circa mille persone sono morte di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e il contagio del virus ...

Grecia - Fubini : “Non ho voluto scrivere che dopo la crisi sono morti 700 bambini in più : sarebbe clava per gli antieuropei” : “Faccio una confessione, c’è un articolo che non ho voluto scrivere. Guardando i dati della mortalità infantile in Grecia mi sono accorto che facendo tutti i calcoli con la crisi sono morti 700 bambini in più di quanti ne sarebbero morti se la mortalità fosse rimasta quella di prima della crisi. La crisi e il modo in cui è stata gestita ha avuto questo effetto drammatico e ci sono altri dati che confortano questa mia conclusione, ...

Meteo : tempeste - tornado e inondazioni seminano il caos e devastano il cuore degli USA dal Texas all’Iowa : morti e feriti [FOTO] : Dopo 2 giorni di forti tempeste e tornado sul sud degli Stati Uniti e sul Midwest, oggi è atteso ancora forte maltempo. Secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, “la minaccia più grande per violenti temporali continuerà sulle Pianure meridionali, con un secondo round di forte maltempo probabile sulle Valli di Mississippi e Ohio”. La minaccia principale sarà quella di raffiche di vento distruttive e frequenti ...

Primo Maggio - la pioggia non ferma il Concertone : dall’uscita di Ambra contro la legge della Lega all’applauso per i morti sul lavoro : L’apertura con un successo di Battiato e una sfilata di cantautori e band che rappresentano la “nuova musica popolare” dice Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale conduttore per un giorno. Ma anche la presa di posizione di Ambra Angiolini contro la proposta di sgravio fiscale per ogni donna assunta, avanzata dalla Lega, e il lungo applauso in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita durante ...

Antibiotico resistenza - milioni di morti se non si corre ai ripari : l'allarme Onu : L'ultimo rapporto Onu per la salute contiene un avvertimento allarmante inerente la resistenza antimicrobica. L'Antibiotico resistenza è definita come "una della più gravi minacce per la nostra specie" ed il Gruppo di coordinamento che ne fornisce i dati, l'Iacg, avvisa le Nazioni che obbligatorio frenarne la diffusione. A farne le spese sono più di 100 anni di progressi nel campo della Medicina e della Biologia e se non invertiamo la rotta ...

Maltempo in Indonesia : almeno 19 morti per inondazioni e frane : Negli ultimi giorni inondazioni e frane causate da piogge torrenziali hanno provocato almeno 19 morti e lasciato migliaia di persone senza casa in Indonesia: lo ha reso noto l’Agenzia per la gestione dei disastri, secondo cui 17 persone sono decedute nella provincia di Bengkulu a Sumatra, e 2 a causa di inondazioni nella capitale Giacarta. L’agenzia ha precisato che i soccorsi sono ostacolati da interruzioni di energia elettrica, ...