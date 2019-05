I drink alcolici più salutari che puoi ordinare al bar

gqitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) L’effetto dell’alcol sul corpo umano è un argomento complicato che apre innumerevoli discussioni e polemiche. Anche se probabilmente sai che l'alcol non è la cosa più salutare da ingerire, lo consumi perché è un elemento socializzante presente nella nostra vita, soprattutto quella notturna, e perché eventi come il terzo matrimonio del cugino di secondo grado sarebbe intollerabili senza un. Tuttavia, il consumo moderato di alcol sembra non essere così deleterio come forse si immagina o teme. Per chiarire come il nostro corpo riesca a smaltire da uno a tre, abbiamo parlato con Angel Planells, un dietista accreditato che lavora a Seattle, portavoce nazionale per dell'Accademia di nutrizione e dieta. La sua bevanda preferita è la piña colada e vuole aiutarci a gustare responsabilmente il nostro cocktail ...

