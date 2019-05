Huawei Mate 30 è molto bello in questo video concept

Huawei Mate 30 è più vicino : completati con successo i test produttivi su HiSilicon Kirin 985 : Huawei ha completato con successo la produzione di prova di HiSilicon Kirin 985, il nuovo chipset destinato a equipaggiare Huawei Mate 30. L'articolo Huawei Mate 30 è più vicino: completati con successo i test produttivi su HiSilicon Kirin 985 proviene da TuttoAndroid.

La nuova Offerta Tech di Esselunga propone Huawei Mate 20 Pro a un prezzo super : Ecco la nuova Offerta Tech di Esselunga, valida nei punti vendita aderenti dal 16 al 29 maggio 2019: è arrivato Huawei Mate 20 Pro a 599 euro! L'articolo La nuova Offerta Tech di Esselunga propone Huawei Mate 20 Pro a un prezzo super proviene da TuttoAndroid.

Ad un passo da EMUI 9.1 per Huawei Mate 10 : aggiornamento nuovo di zecca segnalato in Cina : Ci apprestiamo a vivere giorni di passione con Huawei Mate 10, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 16 maggio qui in Italia. Dopo l'ultimo punto della situazione riguardante le prime apparizioni delle patch di aprire per gli smartphone lanciati sul mercato a fine 2017 (trovate tutte le informazioni del caso nell'apposito articolo), stavolta tocca guardare avanti, in quanto i lavori per rendere disponibile ...

Primo sguardo al Huawei Mate 30 Pro? Video concept introduce il top di gamma d’autunno : Prima visione del Huawei Mate 30 Pro in un Video concept appena sfornato sul web. Gli amanti della serie Mate saranno ben felici di dare uno sguardo al filmato presente in questo articolo che prende spunto dalle copiose indiscrezioni già in circolazione sul top di gamma, di cui abbiamo avuto modo pure di parlare nelle scorse settimane, nonostante al presunto lancio manchino all'incirca 5 mesi (presentazione più che probabile in ottobre). Il ...

Nuova spinta per EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite : segnalata la B163 oggi 14 maggio : Sono segnali molto incoraggianti quelli che abbiamo ottenuto nel corso delle ultime ore per quanto concerne il cosiddetto Huawei Mate 20 Lite, soprattutto per gli utenti che sono ancora in attesa di segnali per quanto riguarda il rilascio dell'aggiornamento con EMUI 9 e Android Pie. Dopo le ultime notizie condivise di recente in merito ad un presunto rinvio per il rollout completo del pacchetto software, secondo quanto abbiano avuto modo di ...

Offerte Amazon Lunedì 13 : Huawei Watch GT e MateBook X Pro - Tado V3 - Liberty Air e tanto altro! : Nelle Offerte Amazon del Giorno troverete costantemente aggiornate le Offerte che Amazon dedica ai suoi utenti, con sconti ed Offerte lampo su tantissime categorie differenti come: smartphone, accessori, computer, gaming, fotografia, elettronica e molto altro! leggi di più...

TIM offre ai suoi clienti l’acquisto di Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate : TIM offre ai suoi clienti l'acquisto di Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate. Approfitterete della ghiotta occasione? L'articolo TIM offre ai suoi clienti l’acquisto di Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate proviene da TuttoAndroid.

Già pronto a sfondare il Huawei Mate 30 Pro : device promettente : Non è nuovo ai rumors il prossimo Huawei Mate 30 Pro, di cui vi abbiamo già a più riprese parlato, l'ultima volta appena qualche giorno fa. Stiamo parlando del top di gamma del produttore cinese atteso in autunno, che dovrebbe montare il processore Kirin 985, il chipset proprietario la cui produzione partirà, molto probabilmente, nel corso del Q3 2019, soppiantando l'attuale Kirin 980, che equipaggia i Huawei P30 e P30 Pro. Dovremmo essere in ...

Subito la beta Android Q su Huawei Mate 20 Pro : limite utenti coinvolti - guida ad iscrizione e download : Android Q su Huawei Mate 20 Pro arriverà prima del previsto, su questo non ci sono dubbi. Come già anticipato in un nostro approfondimento questa mattina, l'aggiornamento del sistema operativo giunge in beta anche sullo smartphone premium, così che i possessori del device potranno testarlo in anteprima, prima della sua release finale estiva. Chi può tuttavia procedere davvero alla richiesta di iscrizione della fase sperimentale? Con quali ...

Più che veloce il rilascio di EMUI 9.1 su Huawei Mate 9 : via alla beta pubblica in Asia : Una storia decisamente particolare quella che stiamo vivendo da alcune settimane a questa parte con il cosiddetto Huawei Mate 9. Lanciato sul mercato più di due anni fa, il device continua ad essere in prima linea per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti, come del resto si potrà notare anche dal nostro ultimo approfondimento di fine marzo a proposito di EMUI 9. Come se non bastasse, il modello in questione sembra essere in ...

Primi verdetti post assistenza per Huawei Mate 20 Lite con problemi legati a memorie esterne : Detto fatto con Huawei Mate 20 Lite. Dopo aver preso atto che neanche il tanto invocato aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 sia in grado di risolvere il bug della mancata lettura delle memorie esterne, in seguito alle prime distribuzioni del pacchetto software in questione, in tanti hanno comprensibilmente scelto di seguire la strada dell'assistenza. Un atto dovuto, in quanto un upgrade importante come quello appena riportato non ha ...

Mai indietro i Huawei Mate 20 e 20 Pro - aggiornamenti 243 e 244 ma è solo EMUI 9 : I Huawei Mate 20 e 20 Pro protagonisti di un nuovo aggiornamento, in realtà di due "gemelli" per entrambe le ammiraglie rilasciate lo scorso autunno. I due dispositivi sono tanto recenti da non poter non essere supportati adeguatamente con firmware costanti: è così dunque che anche in questa prima parte di maggio i due esemplari non rimangano affatto a secco di pacchetti software, tra l'altro come accaduto nelle ultime ore anche alla serie ...

Almeno tre cose da sapere per registrare chiamate con Huawei e Honor : l’APK per EMUI 9 : Torna finalmente la possibilità di registrare chiamate con smartphone Huawei e Honor, in riferimento alla tanto chiacchierata interfaccia EMUI 9. Quest'ultimo aggiornamento, infatti, negli ultimi mesi ha creato non pochi problemi sotto questo punto di vista, ma ora è spuntato in Rete un file APK che potrebbe fare al caso vostro e che, soprattutto, non richiede i permessi di root per farvi procedere. Proviamo dunque a fare chiarezza sulle ...

Avviata questo venerdì la distribuzione della patch B243 per Huawei Mate 10 Pro : a cosa serve? : Sta per arrivare anche in Italia un nuovo aggiornamento dedicato agli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 10 Pro nell'ultimo anno e mezzo. Il produttore asiatico, infatti, ha dato ufficialmente il via alla distribuzione di un pacchetto software che potrebbe risultare molto utile al pubblico, soprattutto per chi vuol vedere migliorare gli standard di sicurezza del proprio smartphone dopo le news del mese scorso. Diventa dunque ...