Hockey ghiaccio | Mondiali 2019 | vittorie importanti di Svezia | Repubblica Ceca | Finlandia

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : Svizzera e USA non sbagliano - Germania batte Slovacchia - altra batosta Italia : Si è appena conclusa la sesta giornata dei Mondiali 2019 di Hockey su ghiaccio con quattro partite in programma: alle 16:15 la Svizzera si è imposta per 4-1 sulla Norvegia mentre gli Stati Uniti si sono liberato della Gran Bretagna per 6-3. Nelle sfide serali l’Italia si è presa una brutta ripassata dalla Russia al termine di un match concluso con il risultato di 10-0, mentre la Germania ha sconfitto la Slovacchia 3-2 al termine di una ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : la Russia sommerge con 10 gol un’Italia sempre più ultima : Si temeva la disfatta, e disfatta è stata. La Russia, infatti, schianta l’Italia con il punteggio di 10-0 nel corso del quarto incontro della nostra rappresentativa ai Mondiali di Hockey ghiaccio 2019 di Top Division di Slovacchia. Alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava i fortissimi russi hanno impartito una severa lezione ai nostri alfieri che, a questo punto, sono sempre più ultimi nel Girone B, con una differenza reti pesantissima di ...

LIVE Italia-Russia 0-10 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri ancora a secco di reti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Russia, quarto appuntamento ai Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio per la nostra Nazionale. Per i nostri portacolori non si tratta del più morbido degli avversari, dato che i russi hanno un ruolino di marcia completamente opposto rispetto al nostro: tre vittorie su tre, con 13 reti segnate ed appena 2 subite, con il successo sulla Repubblica Ceca come fiore all’occhiello. Per ...

LIVE Italia-Russia Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri per salvare l’onore contro la corazzata dell’Est : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Russia, quarto appuntamento ai Mondiali 2019 di hockey su ghiaccio per la nostra Nazionale. Per i nostri portacolori non si tratta del più morbido degli avversari, dato che i russi hanno un ruolino di marcia completamente opposto rispetto al nostro: tre vittorie su tre, con 13 reti segnate ed appena 2 subite, con il successo sulla Repubblica Ceca come fiore all’occhiello. Per ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : l’Italia al cospetto dalla temibile Russia! Servirà un’impresa storica : Questa sera alle ore 20.15 è in programma il quarto appuntamento dell’Italia nei Mondiali di Hockey ghiaccio 2019 di Top Division di Slovacchia. Alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava la Nazionale guidata da coach Clayton Beddoes se la vedrà contro la formidabile Russia, capolista del Girone B della kermesse iridata. Per i nostri portacolori non si tratta del più morbido degli avversari, ovviamente, dato che i russi hanno un ruolino di ...

Italia-Russia oggi - Mondiali Hockey ghiaccio 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Quarto appuntamento per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio impegnata nei Mondiali Top Division di Bratislava (Slovacchia): gli azzurri, dopo le pesanti sconfitte di sabato contro la Svizzera (0-9) e domenica contro la Svezia (0-8), hanno dato segnali di ripresa contro la Lettonia, al termine di un match perso comunque 3-0. Si cerca ora di salvare la pelle stasera con la Russia, in quel che sulla carta è un’altra sfida non alla ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : Danimarca strapazza Gran Bretagna - Germania e Svizzera passano su Francia e Austria - perde ancora l’Italia : Si è conclusa da poco e senza sorprese la quinta giornata dei Mondiali 2019 di Hockey su ghiaccio, caratterizzata dalle vittorie di tutte le squadre favorite nei rispettivi match odierni: alle 16:15, mentre l’Italia subiva la terza sconfitta a zero della competizione per mano della Lettonia, la Danimarca ha demolito la Gran Bretagna ottenendo il rotondo successo di 9-0. In tarda serata, invece, sono arrivate le vittorie di Germania, 4-1 ...