Higuain | il Chelsea sembra aver deciso Il futuro del calciatore | i dettagli

Mercato Chelsea bloccato : cambia il futuro di Higuain : Mercato Chelsea- Come rivelato negli ultimi giorni, il Mercato del Chelsea sarà bloccato in vista della prossima sessione di Mercato estiva. Una svolta che potrebbe complicare il futuro di Gonzalo Higuain, il quale potrebbe non essere riscattato dal club londinese e far ritorno alla Juventus. Uno scenario piuttosto interessante, il quale potrebbe riconsegnare l'argentino ai […]

Chelsea - mercato bloccato ma ecco perché Higuain può rimanere : TORINO - ' Non sarà facile per il Chelsea l'anno prossimo '. Questo il lapidario commento di Maurizio Sarri alla vigilia della semifinale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte a Stamford ...

La Fifa conferma il blocco del mercato del Chelsea : Juve - cambia il futuro di Higuain : Qualora, come appare probabile, ricevessero risposta negativa anche dal Tribunale Arbitrale dello Sport, si ritroverebbero forzatamente fermi dal 1 luglio 2019 fino alla fine del gennaio del 2020. ...

Il blocco del mercato per il Chelsea potrebbe salvare la Juve dal ritorno di Higuain : La Fifa ha confermato il blocco del mercato per due sessioni per il Chelsea. È infatti stato respinto il ricorso presentato dai Blues alla penalizzazione commissionatagli in conseguenza delle irregolarità nel trasferimento di giocatori minorenni. Brutta tegola per la formazione di Sarri che proprio in questo periodo aveva ampiamente riconquistato il favore del pubblico, macinando vittorie sia in Premier che in Europa League. La squadra non ...

Sarri chiede la permanenza di Higuain per il rilancio del Chelsea : Gonzalo Higuain primo tassello del nuovo Chelsea di Maurizio Sarri. Già, perché la qualificazione Champions dei Bleus ha fatto salire improvvisamente le quotazioni del tecnico alla guida tecnica della squadra. Secondo quanto riporta Tuttosport «In questo momento il Chelsea ha ancora la spada di Damocle della sentenza Fifa a condizionarne i piani futuri. Il club ha fatto ricorso contro il blocco di mercato e, al momento, non sa come potrà ...

United - addio Champions - Passo falso dell'Arsenal - Higuain trascina il Chelsea al terzo posto : Il p enultimo turno della Premier League dice tanto in chiave Champions League . Il Chelsea batte 3-0 il Watford e vola al terzo posto, superando il Tottenham, ora a -1. L'Arsenal pareggia 1-1 contro ...

Premier League - Higuain gol e Chelsea terzo. Stop United a Huddersfield : Il Chelsea supera il Watford, scavalca in classifica il Tottenham e si porta al 3° posto, a +1 dagli uomini di Pochettino. Dopo un primo tempo complicato, gli uomini di Sarri indirizzano la sfida in ...

Chelsea - Sarri svela il futuro di Higuain - : Il futuro di Higuain, salvo imprevisti, sarà ancora al Chelsea. A svelarlo è stato Sarri, tecnico dei Blues, colui che l'ha voluto a Londra a tutti i costi,. I due sperano di proseguire la loro ...

Chelsea - Sarri si tiene stretto Higuain : "Il prossimo anno segnerà tanti gol" : Ancora un brutto pomeriggio per Gonzalo Higuain . Basta un dato per riassumere la partita del Pipita contro il Manchester United , terminata 1-1: l'argentino ha toccato dodici palloni, proprio come ...

Pareggio prezioso per il Chelsea. Higuain fallisce il gol vittoria nel finale : Finisce con un Pareggio la sfida Champions tra Manchester United e Chelsea. Un uno ad uno che va benissimo per la formazione di Maurizio Sarri, in ottica quarto posto e per la qualificazione alla prossima Champions League. Mata e Marcos Alonso firmano le reti del match che consente al Chelsea di mantenere l’ultima posizione Champions, con due punti di vantaggio sull’Arsenal quinto. Non manca qualche rammarico per la clamorosa palla ...

Pari turbolento per il Chelsea : prima la protesta di Higuain per la sostituzione - poi l’espulsione di Sarri : Grande occasione sprecata dal Chelsea e finale rabbioso, come racconta la Gazzetta dello Sport. Se ieri la formazione di Sarri era riuscita a recuperare lo svantaggio e addirittura a portarsi avanti con un gol di Higuain, nel secondo tempo ha disfatto tutto. prima la solita frustrazione del Pipita che quando il gioco si fa duro non riesce ad essere incisivo. “Sarri inserisce Giroud al posto di Higuain: l’argentino ha l’aria seccata, ...

Il ritorno del Pipita : il gol spettacolare di Higuain in Chelsea-Burnley : In Premier League non trovava il gol dal 3 marzo, quando mise la sua firma sulla vittoria per 2-1 sul campo del Fulham. Cinquanta giorni dopo, Gonzalo Higuain è tornato a segno nel campionato inglese ...

Premier League - Higuain ritrova il gol ma il Chelsea non vince : LONDRA - Il Chelsea non va oltre il 2-2 il monday night di Premier League, nella partita casalinga contro il Burnley. Il ritorno al gol di Gonzalo Higuain , che non trovava la rete da più di un mese, ...

