Google Immagini testa un nuovo layout per le anteprime abbastanza più efficiente

Festa della mamma - frasi d'auguri - messaggi e immagini/ Lo speciale doodle di Google : Festa della mamma 2019, le migliori frasi d'auguri e i messaggi. Google dedica un doodle speciale alla giornata delle madri

Festa della mamma - frasi d'auguri - messaggi e immagini/ Lo speciale doodle di Google : Festa della mamma 2019, le migliori frasi d'auguri e i messaggi. Google dedica un doodle speciale alla giornata delle madri

Anche i Google Pixel 2 vedono le immagini consigliate da Top Shot : Se ai possessori dei Google Pixel 2 dovesse capitare di ricevere una foto in movimento scattata con un Pixel 3, dovrebbero riuscire a vedere e salvare i Top Shot L'articolo Anche i Google Pixel 2 vedono le immagini consigliate da Top Shot proviene da TuttoAndroid.

Google Earth Timelapse arriva anche su mobile - con immagini più aggiornate : Google ha annunciato la disponibilità della versione aggiornata di Google Earth Timelapse, un video che ripercorre gli ultimi 35 anni del nostro pianeta attraverso una raccolta di immagini riprese dal satellite. Con l’aggiornamento sono stati coperti altri due anni, per cui è ora possibile scoprire com’è cambiato il nostro pianeta dal 1984 al 2018. Possiamo […] L'articolo Google Earth Timelapse arriva anche su mobile, con ...

Google Foto ha rimosso la visualizzazione delle immagini raggruppate per anno : Google Foto ha rimosso la possibilità di visualizzare le Foto scattate raggruppate per anno. L'articolo Google Foto ha rimosso la visualizzazione delle immagini raggruppate per anno proviene da TuttoAndroid.

Google pensa già al futuro pubblicando le chiavi per le immagini di sistema di Android R e S : Google guarda decisamente avanti e ha già rilasciato le chiavi per avviare una GSI con Android Verified Boot e abilitare il conrollo dm-verity. L'articolo Google pensa già al futuro pubblicando le chiavi per le immagini di sistema di Android R e S proviene da TuttoAndroid.

Photo Map for Google Photos carica le immagini di Google Foto sulla mappa tramite Google Drive : Photo Map for Google Photos è un'applicazione che carica le immagini di Google Foto tramite Google Drive su una mappa per tenere traccia dei luoghi dove avete scattato le Foto. L'app consente di creare una galleria Fotografica dei viaggi che offre la possibilità di navigare da un luogo all'altro in ordine cronologico, con l'opzione per condividere le Foto e i collage. L'articolo Photo Map for Google Photos carica le immagini di Google Foto ...