Giro d’Italia 2019, doppietta italiana: Masnada vince la 6a tappa, Conti in maglia rosa (Di giovedì 16 maggio 2019) Giornata da incorniciare per i nostri portacolori al Giro d'Italia. E' arrivata la prima vittoria italiana nella 102a edizione della corsa in rosa grazie a Fausto Masnada che si è imposto nella sesta tappa da da Cassino a San Giovanni Rotondo, di 238 chilometri. Il classe 1993 bergamasco ha avuto tagliato il traguardo davanti al compagno di fuga e coetaneo Valerio Conti. Quest'ultimo ha potuto comunque esultare per la conquista della maglia rosa, strappata allo sloveno Primoz Roglic, protagonista di una caduta.



