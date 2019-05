GIOVANE TROVATO MORTO A LONDRA Eric Sanfilippo | malore o omicidio? Giallo

Londra - trovato morto un GIOVANE italiano Eric Sanfilippo : Una drammatica notizia arriva da Londra. Eric Sanfilippo, 23enne di Musciano, borgo nei pressi di Marti, nel comune di Montopoli in Val d'Arno, in Toscana, è stato trovato morto nella City nella giornata di sabato 11 maggio. Come si su La Nazione, il giovane era partito per la capitale inglese lo scorso anno in cerca di fortuna, per poi trovare lavoro in un ristorante come cameriere. “Era contento e stava bene”, dicono alcuni amici. Almeno fino ...

Capo Verde - trovato morto un GIOVANE cooperante italiano - : David Solazzo, 31 anni, collaborava con la ong Cospe. Il console italiano: "Era stato a cena con degli amici e la mattina dopo è stato trovato morto in casa". Si sarebbe trattato di un incidente su ...

Capo Verde - morto un GIOVANE cooperante italiano. Come lo hanno trovato - il tragico annuncio della Ong : Un giovane cooperante italiano, David Solazzo, è stato trovato morto a Capo Verde. Il ragazzo, di 31 anni, lavorava per la Ong toscana Cospe. Per il momento non si conosce la dinamica dell'accaduto e sono in corso indagini. A dare notizia della morte di Solazzo è la stessa Ong, in una nota: "Cospe a

GIOVANE cooperante italiano trovato morto a Capo Verde : David Solazzo aveva 30 anni e lavorava per la Ong toscana Cospe. Le circostanze del decesso non sono chiare. Indagini in...

Capo Verde - trovato morto un GIOVANE cooperante italiano - : David Solazzo, 31 anni, collaborava con la ong Cospe. Il console italiano: "Ieri sera era stato a cena con degli amici e stamani è stato trovato morto in casa". Si sarebbe trattato di un incidente su ...

Monte Guglielmo : ritrovato morto Michael - il GIOVANE escursionista scomparso sabato : Michael Costa, il giovane escursionista disperso da sabato 20 aprile sul Monte Guglielmo (vetta della provincia di Brescia), è stato ritrovato morto. Il suo corpo - che non è ancora stato recuperato - è stato rinvenuto in un crepaccio. Il ragazzo, nato ad Asola, in provincia di Mantova, era residente con la famiglia a Piadena (in provincia di Cremona). In merito al tragico epilogo, per ora, non si conoscono ulteriori dettagli. Potrebbe essersi ...

Verona : ritrovato il corpo di Natasha - la GIOVANE mamma scomparsa da 10 giorni : E' stato ritrovato il corpo senza vita di Natasha Chokobok. La donna, un'ucraina di 29 anni, aveva fatto perdere le sue tracce il 9 aprile scorso. Oggi, dopo 10 giorni di ricerche, il suo cadavere è stato avvistato lungo le rive del fiume Adige, non lontano dalla sua abitazione di Porto di Legnago. La madre della ragazza, fin da subito, aveva puntato il dito contro il compagno della giovane, un 35enne di origine rumena. Della scomparsa della ...

Trovato con eroina nella tasca dei pantaloni - arrestato GIOVANE a Girifalco : Girifalco " E' stato Trovato dai carabinieri della compagnia di Girifalco con dell'eroina nascosta in una tasca dei pantaloni e per questo posto ai domiciliari. E' accaduto a Girifalco dove il giovane ...

Cadavere di una GIOVANE donna trovato nel Tevere : Il corpo senza vita era all'altezza di via della Scafa, poco distante dal Ponte Due Giugno a Fiumicino (Roma). Ad...

Trapani : trovato cadavere GIOVANE scomparso a Marsala - indagini : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - E' durato poco più di 48 ore il giallo sulla scomparsa di Gianni Genna, il ragazzo di 27 anni di Marsala (Trapani). Nel primo pomeriggio di oggi è stato rinvenuto dietro un casolare di contrada Ciavolotto, a Marsala, il cadavere del ragazzo scomparso sabato notte, dopo

Svizzera - mistero in un hotel del Canton Ticino : trovato il corpo di una GIOVANE donna : Il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto questa mattina nel bagno di una camera d’albergo a Muralto, comune svizzero del Canton Ticino. Non si sa ancora nulla su quanto accaduto e sul caso è stata aperta un’inchiesta. Secondo le prime informazioni trapelate, nella camera vi sarebbe stato un litigio.Continua a leggere

Marsala - trovato cadavere di GIOVANE un scomparso : E' stato trovato dietro un casolare di contrada Ciavolotto, a Marsala, il cadavere di Gianni Genna, 27 anni, scomparso sabato notte, dopo essere stato in un locale di contrada Digerbato, a 500 metri dal luogo del ritrovamento. Il corpo - con ecchimosi sul viso - era sotto un albero e aveva gli stessi indumenti indossati la sera della scomparsa. A ritrovarlo e' stata una squadra di vigili del fuoco, finanzieri e un volontario. Abitanti dicono che ...

Modena - cadavere di una GIOVANE donna trovato in un canale : fermato un uomo : È stato fermato con l’accusa di omicidio volontario il presunto responsabile dell’omicidio della donna ritrovata senza vita domenica mattina in un fosso a Modena. Leopoldo Salici, 41 anni, si è costituito ai carabinieri nel tardo pomeriggio e poi è stato interrogato dal pm Angela Sighicelli. La vittima è stata identificata come Benedita San, 40 anni, originaria della Nigeria: faceva la prostituta e da un primo esame del medico legale ...

Modena - cadavere di una GIOVANE donna trovato in un canale : era nuda e con segni di violenza : Il corpo di una giovane donna è stato trovato in un canale in stradello Toni, a Modena. Si indaga per omicidio: il cadavere presenta segni di una violenza subita. Era senza vestiti. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile. A notare il corpo è stato un passante che in quel momento, verso mezzogiorno, stava portando fuori il cane. Inutile l’intervento di una automedica e di una ambulanza del 118, la donna era già morta. Non è chiaro da quanto ...