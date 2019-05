Giochi Mediterraneo 2025 | Taranto presenta la candidatura

Giochi del Mediterraneo – Taranto si candida per ospitare l’edizione del 2025 : E’ ufficiale: Taranto candidata per ospitare i Giochi del Mediterraneo 2025. Annuncio oggi al Coni con Malagò, Giorgetti, Lezzi e sindaco Melucci È ufficiale: Taranto si candida ai Giochi del Mediterraneo del 2025. La decisione è stata annunciata in una conferenza congiunta al Coni seguita alla Giunta nazionale odierna, alla presenza del sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, del ministro per il Sud Barbara Lezzi, ...