Ginnastica ritmica | Europei 2019 | l’Italia juniores inizia alla grande | terza a metà

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (giovedì 16 maggio) Tutte le azzurre in gara : oggi giovedì 16 maggio incominciano gli Europei 2019 di Ginnastica ritmica, si alza il sipario a Baku (Azerbaijan) dove oggi vedremo all’opera i gruppi juniores. La rassegna continentale si apre con l’esercizio ai 5 cerchi delle squadre giovanili, il primo atto del concorso generale che si completerà poi nella giornata di sabato. Ci aspettano 80 minuti di grande passione con i talenti del futuro pronti a mettersi in gioco e ...

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : gemelle Averina pronte a dominare - Ashram e Soldatova alla finestra. L’Italia ci prova - medaglie possibili : Baku è pronta per ospitare gli Europei 2019 di Ginnastica ritmica, nella capitale dell’Azerbaijan andrà in scena la rassegna continentale dal 16 al 19 maggio: come in tutti gli anni dispari, la competizione non prevede la partecipazione dei gruppi seniores (le nostre Farfalle non saranno della partita) e vedremo all’opera esclusivamente le individualiste seniores che si contenderanno le medaglie nelle varie specialità (niente titolo ...

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : Agiurgiuculese e Baldassarri per fare sognare l’Italia - caccia alle medaglie : Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese sognano in grande in vista degli Europei 2019 di Ginnastica ritmica che andranno in scena a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 19 maggio. Le azzurre hanno tutte le carte in regola per essere protagoniste durante la rassegna continentale dove verranno messe in palio esclusivamente le medaglie delle finali di specialità, le nostre individualiste di punta sono riuscite a salire sul podio agli ultimi Mondiali ...

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : le convocate dell’Italia. Agiurgiuculese e Baldassarri per le medaglie - c’è la squadra juniores : Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica della Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2019 che andranno in scena a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 19 maggio. Ricordiamo che la rassegna continentale non prevede la disputa del concorso generale a squadre e dunque le nostre Farfalle non saranno protagoniste in questa kermesse, verranno messe in palio le medaglie soltanto nelle finali di specialità per le ...

Ginnastica ritmica - le 'Farfalle' volano sempre più alto : è oro a Guadalajara - : Bene anche gli individuali di Chiara Dalla Tomasina N on si sono accontentate del titolo di vice campionesse del mondo in carica: le Farfalle della Ginnastica ritmica hanno trionfato nell'All ...

Ginnastica ritmica – World Challenge Cup : l’Italia trionfa a Guadalajara - le Farfalle azzurre super nell’all around : Maurelli e compagne, sulla pedana del Pabellón Multiusos, vincono la medaglia d’oro nel concorso generale con 50.250 punti Le Farfalle azzurre, vice campionesse del mondo in carica, trionfano nell’All around della World Challenge Cup di Ginnastica ritmica a Guadalajara. Maurelli e compagne, sulla pedana del Pabellón Multiusos, vincono la medaglia d’oro nel concorso generale con 50.250 punti, dato dalla somma del punteggio ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2019 : Italia in trionfo - Farfalle prime nell’all-around. Agiurgiuculese terza : Grande Italia a Guadalajara (Spagna) dove si sta disputando la prima tappa della World Challenge Cup 2019 di Ginnastica ritmica, il secondo circuito internazionale per importanza organizzato dalla FIG. Le Farfalle hanno vinto il concorso generale (prova olimpica) col totale di 50.250 punti: dopo l’eccellente esercizio di ieri con le cinque palle (25.500), oggi le ragazze di Emanuela Maccarani si sono ripetute con cerchi e clavette venendo ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2019 : l’Italia vola - Farfalle prime a Guadalajara a metà gara : Le Farfalle sono tornate a volare dopo la battuta d’arresto di Baku e si sono scatenate in occasione della prima tappa della World Challenge Cup 2019 di Ginnastica ritmica, il secondo circuito internazionale per importanza organizzato dalla FIG. L’Italia ha giganteggiato nell’esercizio con le cinque palle ed è stata premiata con un roboante 25.500 (16.900 il D Score), Alessia Maurelli e compagne si trovano al comando del ...

Ginnastica ritmica - World Challenge Cup 2019 : l’Italia cerca riscatto a Guadalajara - Farfalle per il podio : Nel weekend del 3-5 maggio si disputerà la prima tappa della World Challenge Cup 2019 di Ginnastica ritmica, il secondo circuito internazionale per importanza organizzato dalla FIG. L’Italia sarà presente a Guadalajara (Spagna) con l’obiettivo di riscattarsi dopo i risultati poco soddisfacenti ottenuti nello scorso fine settimana a Baku quando si disputò l’ultima tappa della Coppa del Mondo. Le Farfalle, soltanto seste ...