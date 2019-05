Germania | gli strani suicidi con la balestra dentro la setta | il sospetto sessuale sul

Meraviglia ecologica o incubo per la sicurezza? La Germania al voto sugli e-scooter : La camera alta del Parlamento tedesco dovrebbe votare venerdì per consentire agli scooter elettrici di raggiungere le strade del paese, dopo un dibattito febbrile che spazia dalla sicurezza stradale alla qualità dell’aria. Il ministro dei trasporti è dietro il piano, ma ha affrontato una raffica di proteste da parte dei gruppi di oppositori, che rappresentano sia i conducenti di auto che i ciclisti, che hanno avvertito di caos e incidenti ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : Svizzera e USA non sbagliano - Germania batte Slovacchia - altra batosta Italia : Si è appena conclusa la sesta giornata dei Mondiali 2019 di Hockey su ghiaccio con quattro partite in programma: alle 16:15 la Svizzera si è imposta per 4-1 sulla Norvegia mentre gli Stati Uniti si sono liberato della Gran Bretagna per 6-3. Nelle sfide serali l’Italia si è presa una brutta ripassata dalla Russia al termine di un match concluso con il risultato di 10-0, mentre la Germania ha sconfitto la Slovacchia 3-2 al termine di una ...

Giro d’Italia 2019 : Pascal Ackermann rilancia la Germania che vola negli sprint : I teutonici si erano abituati bene, soprattutto nell’ultimo lustro: prima André Greipel, poi Marcel Kittel. Fior fior di vittorie arrivate nelle varie volate in Giro per l’Europa, soprattutto per quanto riguarda le grandi corse a tappe: 22 per il 36enne ora al Team Arkéa Samsic, 19 per il 31enne ex Katusha Alpecin. Ora però entrambi sembrano (appare definitivamente) aver fermato la propria corsa: l’età avanza, aumentano i ...

Disoccupati di lunga data : «Sono 900mila nel Sud Italia - più di tutta la Germania» Sicilia maglia nera : Le Regioni del Sud e le Isole si confermano nel 2018 maglia nera in Europa per l'occupazione dei giovani e delle donne ma anche per la difficoltà di trovare un lavoro. I Disoccupati di...

Istat-Bankitalia : "Cresce la ricchezza delle famiglie italiane - superata la Germania" : La ricchezza netta delle famiglie italiane è tornata a crescere nel 2017. Lo rileva la nuova indagine Istat-Bankitalia. Dopo tre anni in negativo, si registra un aumento di 98 miliardi, +1%,, a quota ...

Germania - deludono gli ordini del settore manifatturiero a marzo : Sulla base di dati provvisori forniti dalla Destatis, l'Ufficio federale di statistica tedesco, in Germania si è registrato un incremento dei nuovi ordini price-adjusted e calendar adjusted nel ...

Germania : crescono meno del previsto a marzo gli ordinativi industriali +0 - 6% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a marzo gli ordinativi industriali sono cresciuti dello 0,6% rispetto al mese precedente, deludendo le attese degli analisti fissate su un ...

Germania : multa a chi non vaccina figli : BERLINO, 5 MAG - Una multa fino a 2.500 euro per i genitori che non vaccinano i figli in età scolastica contro il morbillo, considerando che si tratta di una malattia altamente contagiosa e ...

SCENARI/ Germania e Francia - la "fattoria degli animali" che spiega il sovranismo : Il "sovranismo", parola-chiave di queste europee, è un termine coniato apposta per squalificare chi si oppone all'Europa tecnocratica

Diretta/ Italia-Germania U17 - risultato finale 3-1 - : gli azzurrini vincono in rimonta : Diretta Italia Germania U17 streaming video e tv, quote e risultato live del match della fase a gironi degli Europei Under 17.