Georgette Polizzi in ospedale | l' annuncio su Instagram | Da oggi vengo io prima di

Georgette Polizzi in ospedale per l'ansia dopo aver preso le distanze da Aicos Management : Georgette Polizzi, dopo aver preso le distanze dall'azienda di Eliana Michelazzo e Pamela Pericciolo per il caso legato alle presunte nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone, è stata portata in ospedale. Inizialmente l'ex protagonista di Temptation Island si era schierata dalla parte dell'Aicos Management, ma nelle ultime ore ha fatto marcia indietro: la ragazza, attraverso una confessione a Gabriele Parpiglia, ha dichiarato di essersi ...

Pamela Prati e il giallo del matrimonio. Georgette Polizzi : «Ho paura - ma ho deciso di parlare» : “Devo essere sincera: ora ho paura, mi sento debole. Per loro mi sono esposta. Ho scritto anche sui social: difendevo il loro lavoro perché quando hanno lavorato per me, hanno fatto tutto perbene”, Georgette Polizzi, ex protagonista di “Temptation Island” aveva difeso Pamela Prati, sotto attacco per via del matrimonio (poi rimandato) con Mark Caltagirone. Ora Georgette però ha cambiato la sua posizione a riguardo: “Poi a Verissimo quando ho ...

Non è la D’Urso - Eliana Michelazzo : «La mia agenzia sta affondando - è andata via anche Georgette Polizzi» : La nona puntata di Live Non è la D’Urso si apre con il caso Pamela Prati. Ma prima che la showgirl faccia il suo ingresso Barbara D’Urso parla con la sua agente Eliana Michelazzo: «La mia agenzia sta affondando, è andata via anche Georgette». Barbara D’Urso ha aperto la nona puntata di Live parlando con una delle agenti di Pamela Prati Eliana Michelazzo. La direttrice della Aicos Management ha confessato di essere distrutta: ...

Non è la D'Urso - Eliana Michelazzo : «La mia agenzia sta affondando - è andata via anche Georgette Polizzi» : La nona puntata di Live Non è la D'Urso si apre con il caso Pamela Prati. Ma prima che la showgirl faccia il suo ingresso Barbara D'Urso parla con la sua agente Eliana...

Temptation Island - Georgette Polizzi finisce in ospedale : come sta ora : Georgette Polizzi di Temptation Island non regge la tensione: “L’ansia non aiuta…” Georgette Polizzi, in queste ultime settimane, è finita nell’occhio del ciclone per aver fatto delle clamorose rivelazioni sulla due agenti di Pamela Prati. Successivamente l’ex protagonista di Temptation Island ha anche deciso di abbandonare l’agenzia delle due donne, asserendo di essersi sentita presa in giro sul caso ...

Caso Prati - parla Georgette Polizzi : ‘Mi ha fatto paura la loro lucidità’ : Il giallo sulle presunte nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone sembra infittirsi sempre di più. Oltre le varie testimonianze contro l’Aicos Management, in queste ore è emersa un’altra pesante accusa da parte di Georgette Polizzi. L’ex protagonista di Temptation Island è iscritta all’agenzia gestita da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Fin da subito, Georgette ha difeso l’operato delle due agenti, ma adesso ha capito che non può più ...

Georgette Polizzi in ospedale : “Ansia e tensione non aiutano la mia malattia” : Georgette in ospedale: l’ex protagonista di Temptation Island sotto osservazione Georgette Polizzi è stata portata oggi in ospedale. A dare la notizia, tramite i suoi social, è stata una persona a lei vicina tramite un messaggio scritto su Instagram stories. Una visita di controllo e un po’ di tempo sotto osservazione e Georgette è poi […] L'articolo Georgette Polizzi in ospedale: “Ansia e tensione non aiutano la mia ...

Pamela Prati e il giallo del matrimonio. Georgette Polizzi : «Ho paura - ma ho deciso di parlare» : ?Devo essere sincera: ora ho paura, mi sento debole. Per loro mi sono esposta. Ho scritto anche sui social: difendevo il loro lavoro perché quando hanno lavorato per me, hanno fatto...

Georgette Polizzi contro Michelazzo e Donna Pamela : «Ho paura. Mi hanno mostrato due diversi Mark Caltagirone. Ho visto le carte dei pignoramenti alla Prati» : Georgette Polizzi Dietrofront per Georgette Polizzi, una delle poche sostenitrici del matrimonio, mai avvenuto, tra Pamela Prati e il “fantasma” Mark Caltagirone. In un’intervista concessa a Chi, l’ex protagonista di Temptation Island si è scagliata contro le sue agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ammettendo di avere incominciato a pensare che le nozze della showgirl sarda siano soltanto una messinscena. Per ...

Georgette Polizzi contro Pamela Prati e le sue agenti : adesso è spaventata da loro : Georgette Polizzi, ex concorrente di Temptation Island, è stata una di quelle persone chiamate in causa dalle agenti di Pamela Prati per testimoniare a favore della showgirl nel corso delle varie ospitate televisive. Proprio in una precedente puntata di Live, non è la D'Urso, la ragazza è comparsa in studio per difendere la Prati e schierarsi dal lato di quelle pochissime persone che ancora credono alla questione delle nozze con Marco ...

Pamela Prati e le nozze con Marco Caltagirone - Georgette Polizzi : "Solo bugie" - la replica di Eliana "Pugnalate" : La stylist veneta, ex partecipante di Temptation Island, prende le distanze dalla showgirl sarda e dalla manager Michelazzo.

Georgette Polizzi/ Scarica Pamela Prati ed Eliana Michelazzo : 'Ho paura adesso' : Georgette Polizzi Scarica Pamela Prati ed Eliana Michelazzo e in una lunga intervista al settimanale Chi rivela: 'Ho paura adesso'

Pamela Prati e le nozze con Marco Caltagirone - Georgette Polizzi : "Per loro mi ero esposta - ma erano solo bugie" : La stylist veneta, ex partecipante di Temptation Island, prende le distanze dalla showgirl sarda e dalla manager Michelazzo.

Pamela Prati - Georgette Polizzi : "Tante bugie alla Toffanin. Ho paura - mi sento debole" : Georgette Polizzi, intervistata da Gabriele Parpiglia per il settimanale 'Chi', ha finalmente vuotato il sacco sul mistero del matrimonio annullato di Pamela Prati e sull'esistenza del presunto futuro sposo Marco Caltagirone. L'ex protagonista di 'Temptation Island', nelle scorse settimane, aveva difeso, a spada tratta, sui social e a 'Live Non è la D'Urso, le due manager, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo:prosegui la letturaPamela ...