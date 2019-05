Genoa | pazza richiesta | i tifosi chiedono ad Emirates di rilevare la società

calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Momento delicato in casa, tra risultati così così e contestazione deiverso la, che qualche giorno fa ha nominato un advisor per la cessione ufficiale della stessa. Simpatica, e, l’iniziativa dei supporter rossoblu che hanno chiesto all’amministratore delegato diGroup dila, per risollevare le sorti della squadra. Lo hanno fatto attraverso Instagram, dove hanno bersagliato il profilo del CEO di. Il gruppo è noto per essere sponsor di club blasonati come Real Madrid, Arsenal, Milan e PSG. Di fronte all’annuncio del 31esimo anno di profitto per la compagnia, postato una settimana fa dal dirigente di, la tifoseria rossoblu non ha resistito alla tentazione di commentare in massa la foto, utilizzando gli hashtag #PleaseSaveCFC e #PleaseSave. C’è anche chi tra i supporter ha scritto ...