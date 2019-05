Gene Simmons dei Kiss fantozziano contro l’industria discografica | “È una ca**ata

optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) Le invettive dideisono note a tutti, perché il bassista e cantante più truccato del mondo ha sempre espresso il suo pensiero senza peli su quella lingua di proporzioni ragguardevoli. Dalla condanna al suicidio di Kurt Cobain al veleno sparatoi fumatori, oggi lo ritroviamo con una nuova sparatal'industria.Sappiamo bene che Ugo Fantozzi, in una delle scene più popolari, definì la Corazzata Kotemkin una "ca*ata pazzesca", ma l'espressione usata dadeidurante un'intervista a Music Radar è talmente simile da non poter non essere accostata. La rockstar, infatti, sostiene che in questo secondo decennio dei Duemila l'industriaimpedisca agli artisti di esprimere il meglio di sé:Oggi ci sono molti artisti validi in giro, vedi Lady Gaga, Bruno Mars, Adele. Sono tutti eccellenti, ma hanno le mani legate ...

OptiMagazine : @genesimmons dei @KISSOnline fantozziano contro l'industria discografica: 'È una ca**ata patetica'… - campeggiani : RT @rockolpoprock: La lingua di Simmons non le manda a dire - rockolpoprock : La lingua di Simmons non le manda a dire -